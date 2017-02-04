У Львові поблизу «Полярону» продовжують нищити рідкісні дерева
За вирубку рідкісних дерев багряника японського на вулиці Угорській у Львові, які почали зрізати ще у листопаді 2016, досі ніхто не відповів. Забудовник продовжує зрізати дерева без погоджень, а шкоду містові вже оцінюють сотнями тисяч гривень. Справу розслідують у поліції та активісти сумніваються, що винних покарають.
Повідомляє Zaxid.net.
Ще у листопаді поблизу колишнього заводу «Полярон» вирубали 15 дерев рідкісної породи – багряника японського. Як виявилось, зробили це незаконно. Це помітив місцевий мешканець Микола і надав цьому розголосу. Пройшло уже три місяці, а результату жодного. Більше того, активіст помітив, що дерев меншає. Ще 12 багряників зрубали 27 січня. У місті збитки оцінили, а із прокуратури, за словами пана Миколи, лише відписки.
«Повідомляємо, що станом на 25 січня 2017 пошкодженим деревам статус речових доказів не наддавалось, а тому порядок видалення дерев може здійснюватись в межах чинного законодавства», – цитує відповідь на свій запит львів’янин.
У Львівській державній екологічній інспекції повідомили, що директору компанії генерального підрядника ТОВ «Флагман-Капітал» неодноразово надсилали листи-виклики, однак реакція – нульова. Збитки оцінюють майже в 20 тисяч гривень.
«Загалом держекоінспекцією зафіксовано 62 незаконно зрізані дерева і готуємо документи для пред’явлення шкоди, але є момент в тому, що користувач земельної ділянки до нас не з’являється», – повідомив начальник Державної екологічної інспекції області Микола Маланич.
В управлінні екології Львівської міської ради запевняють, що ані дозволів, ані погоджень на вирубування забудовник не має. Компанія зверталась до міста ще до інциденту по дозвіл на видалення зелених насаджень. Коли ж отримали відмову, зрубали самовільно. Відтак, до місцевого бюджету не надійшли 590 тисяч гривень, саме така сума за завдані збитки. «Станом на сьогодні жодних дозвільних документів так і не видавалося. Було відкрито кримінальне провадження, нас було повідомлено Прокуратурою. Станом на сьогодні триває досудове розслідування і жодних дозволів на нову обрізку 12 дерев їм ніхто не давав», – каже представник управління екології ЛМР Маріанна Гавришко.
Дізнатись позицію фірми ТОВ «Флагман-Капітал», яка є генпідрядником та охороняє будівельний майданчик, нам так і не вдалось. Кримінальне провадження у справі зелених насаджень наразі розслідує слідчий відділ Сихівського району.
«Було відкрито кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу (самоуправство). Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 місяців. Наразі працівники поліції встановлюють суму збитків, а також, чи сплатив забудовник кошти для відшкодування зелених насаджень», – розповіла речниця поліції у Львівській області Світлана Добровольська.
Після досудового слідства і стане відомо, яке покарання очікує на недобросовісного забудовника: адміністративний штраф чи кримінальна відповідальність. Доля ж вцілілих дерев залишається під питанням.