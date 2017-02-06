У Львові провели черговий день дозвілля для дітей захисників
Малеча учасників АТО провела яскраво та весело недільний день, наповнивши його емоціями радості та позитиву. Адже до участі в цікавих заходах діточок запросили організатори улюбленого соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну».
Про це інформують Lviv TV.
Спершу діточки потрапили у справжню казку – «Майстерню карамелі», де особистими рученятами виготовляли різнокольорові солодощі. Одне за одним малюки ставали в чергу, щоби особисто спробувати виготовити свою першу карамельну цукерку.
Карамельні майстри розповіли маленьким відвідувачам специфіку створення солодких витворів, а також продемонстрували техніку виготовлення, яку успішно власноруч виконали і самі діточки.
Також у програмі дозвілля для малюків провели прекрасну екскурсію, подаровану ще одним партнером мегапроекту «Мій тато захищає Україну» – компанією «Чудо-Тур». Зручно вмостившись у дивовижний «Чудо-поїзд», група діточок рушила із головної площі міста в цікаву подорож. Дорогою малюкам розповіли про історію міста Лева, про те, хто і чим долучився до історії нашого унікального міста, а також привідкрили таємницю львівських вуличок.
На завершення програми відпочинку діточки потрапили в улюблений кінотеатр «Кінопалац», що на вулиці Театральній, 22. Тут, як завжди, малечу радо зустріли, запросивши на перегляд напрочуд цікавого та повчального мультфільму «Балерина». Головна героїня мультика – сирота, яка із раннього дитинства мріяла стати балериною. Попри труднощі, які пролягли на її шляху до здійснення мрії, малеча, заручившись підтримкою свого друга, таки зуміла пройти всі випробування і стала примою в опері Парижу…
…І знову день, проведений із проектом «Мій тато захищає Україну», став ще одним незабутнім хорошим та позитивним моментом в житті діточок!