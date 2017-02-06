450 тисяч сімей на Львівщині отримують субсидії
У Львівській області понад 450 тисяч родин отримують субсидії. Про це сьогодні, 6 лютого, під час звіту про виконану роботу розповів директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк.
Про це повідомляє Lviv tv.
За його словами, на надання пільг у 2016 році місцеві бюджети Львівщини отримали 3 млрд 586 млн грн державної субвенції.
“Органи соціального захисту населення Львівщини готові, в умовах підвищення цін та тарифів, надати можливість для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг всім, хто цього потребує”, – наголосив директор департаменту Василь Мартиняк.
Він також зазначив, що з травня 2015 року запроваджено спрощений порядок призначення житлових субсидій на підставі соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, без додаткових документів.