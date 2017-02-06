Анну Музичук нагородять як найкращу спортсменку Львівщини
06.02.2017 | Анонси
У вівторок, 7 лютого, о 12:00 у приміщені Львівської обладміністрації відбудеться урочиста церемонія нагородження найкращого спортсмена Львівщини
Як повідомляє Depo.
У вівторок, 7 лютого, о 12:00 у приміщені Львівської обладміністрації відбудеться урочиста церемонія нагородження найкращого спортсмена Львівщини на підсумками виступів у грудні 2016 року. Її традиційно проводитиме відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області.
За рішенням виконкому обласного відділення НОК, почесну нагороду за найвидатніші спортивні досягнення у грудні минулого року, вручать шахістці зі Львова Анні Музичук. Також відзнаки Національного Олімпійського Комітету отримають батьки спортсменки – Наталія і Олег Музичуки, які тренують Аню.