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Рейтинг «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» вже незабаром!

06.02.2017 | Анонси

Незабаром у Львові відбудеться офіційне  нагородження   найвпливовіших жінок Львівщини.  Організатор рейтингу — журнал «Ріа-Україна».

Журнал  вже кілька років поспіль, у Львові, організовує рейтинг  «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» .

Рейтинг  формується  на основі оцінювання експертів та редакції журналу «Ріа-Україна».  

Минулого року рейтинг складався з кількох номінацій –  політика, бізнес, громадська діяльність, культура мистецтво, ЗМІ та досягнення року.

У номінації “Політика” перемогу здобула народний депутат України Оксана Сироїд. 

У рубриці “Досягнення року” — п’ять успішних жінок різних професій: чемпіонка світу з шахів Марія Музичук, ек-начальник управління культури Ірина Магдиш, заслужений лікар України Марія Малачинська, громадський діяч Марина Соболєва, головний редактор глянцевого журналу Емілія Худа.

У категорії мистецтво, культура та ЗМІ — десять успішних жінок. На першій сходинці — телеведуча Ольга Фреймут.

Рейтинг  «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» відбудеться вже у березні, місце проведення та дату організатори повідомлять пізніше.

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