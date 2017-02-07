Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

Львівський аеропорт відкриває новий рейс зі Львова до Вроцлава

07.02.2017 | Анонси

Лоукост авіакомпанія «Wizz Air» відкриває новий рейс зі Львова до Вроцлава.

Про це повідомив LvivNews”.

Wizz Air розпочне виконання польотів з/до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 13 квітня 2017 року.

Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень (вівторок та субота).

Розклад рейсів:
Вроцлав –Львів: Вт., Сб. Виліт о 13:00; Приліт о 14:15
Львів-Вроцлав: Вт., Сб. Виліт о 14:45; Приліт о 16:00.

Розпочату з Вроцлава подорож можна продовжити до Варшави, Лондона, Ліверпуля, Мілану, Стокгольму, Белфасту, Глазгоу, Дубліна тощо.

Подібні записи