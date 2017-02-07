На Донбасі читатимуть книгу про Львів
Громадські активісти відправили в Луганську і Донецьку адміністрації книги про Львів.
Інформує Справжня Варта – Львів.
Гуманітарна акція покликана насамперед зацікавити читача старшого шкільного віку україномовною книжкою. З Сєвєродонецьку та Краматорську, книги мають бути розповсюджені в міські, шкільні бібліотеки, у дитячі будинки. Про це “Справжній Варті” повідомили в прес-службі ГО «СПАС».
“Ми скерували книги «Львів назавжди зі мною» Олега Пилипенка на Схід України. Нехай молоде покоління українського Донбасу читає про життя, історію і культуру своїх співвітчизників із західної частини нашої країни. Гадаю, що знання про одне одного, – ключ до єдності в Україні”, – розповів перший заступник голови ГО «СПАС», Андрій Федчишин.
Книгу львівського автора «Львів назавжди зі мною», активісти ГО «СПАС» обіцяють направити і в зону АТО для українських військових. А наразі, книжку безкоштовно розмістили в бібліотеці ім. Стефаника та інших бібліотеках Львівщини, подарували українській діаспорі в США, Канаді та Італії, передали у Львівський обласний військовий комісаріат для бібліотек військових частин та в Луганську та Донецьку обласні державні адміністрації.
У книзі, окрім певних історичних і краєзнавчих відомостей і цікавинок, змальована епоха 80-х років у місті. Як зазначив автор, мета книги — донести до читача, що і на західній Україні пережили радянську епоху та мали у той час такі ж проблеми, як і люди на Сході.