Через негоду на Львівщині фіксують кілометрові затори
7-9 лютого на Львівщині прогнозують хуртовини та мокрий сніг. Відтак, водіїв просять утриматися від поїздок або ж бути максимально обережними.
Інформує Справжня Варта – Львів.
Сьогодні, 7 лютого, вдень обіцяють сильний мокрий сніг, який погіршить видимість на дорогах та може створювати перешкоди для руху автомобілів. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометра опускатимуться до 4 градусів морозу. 8 лютого стане ще холодніше, при цьому хуртовини та сніг не припиняться. До 8 градусів морозу прогнозують на середу, 8 лютого. Натомість, вже 9 лютого опадів не передбачається, але до ожеледиці та налипання мокрого снігу додасться туман та мороз до мінус 10 градусів.
Також у спільноті Варта-1 повідомили про те, що поблизу Сколе утворилася тягнучка через вантажівки, які не можуть рухатися через складну ситуацію на дорозі. Затор уже сягнув трьох кілометрів.
Усіх учасників руху, і водіїв, і пішоходів, просять бути дуже обережними.