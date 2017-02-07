Польський піаніст у Львові зіграє для поранених на Сході
Польський піаніст Артур Яронь у Львові зіграє музику Людвіга Ван Бетховена для поранених на Сході. Концерт відбудеться 9 лютого о 19:00 у Львівській обласній філармонії.
Про це інформує Гал-info.
Також відомо, що частину коштів, які отримають організатори з концерту, будуть скеровані для потреб поранених у військових шпиталях.
«Два роки тому ми мали нагоду разом із головним диригентом академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» Львівської обласної філармонії Сергієм Бурком виступати з концертами. Саме тоді тоді зародився задум для цієї гуманної ідеї. І так, як завжди це буває між друзями, що найкращі ідеї з’являються в неформальних ситуаціях, ми, будучи знайомими і співпрацюючи понад 20 років разом, придумали цей проект. Адже коли гармати гримлять, музика не повинна мовчати.
Я тішуся, що вже не вперше, ми, спільно з оркестром «Віртуози Львова» можемо виступити для львівської публіки. І окрім того, можемо допомогти молодим людям, які постраждали на Сході України» – сказав Артур Яронь.