Польський Арламов запрошує на відпочинок
Дивовижне місце, де надзвичайно красива природа, пейзажі, які захоплюють подих, місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Буквально за 120 кілометрів від Львова (а це ближче, ніж до Яремча), у польських Бескидах, є один із наймасштабніших туристичних комплексів Європи – «Арламов». Унікальне місце, де відпочинок обійдеться дешевше, ніж у готелі такого ж класу в Буковелі.
Під одним дахом поєднані відпочинковий, конференційний та спортивний комплекси. СучаснеSPA &Wellness – найвищого рівня,яке визнане найкращим уцілій Польщі.
У готелі «Арламов» є 213 номерів, серед них 197 двомісних, 16 люксів, а також 2 президентські: одно-та дворівневі. У двох президентських люксах є окремі ліфти, з безпосереднім виходом у кімнати. Зі всіх номерів наші гості можуть милуватися прекрасними краєвидами гір та лісів. А в добру погоду з вікон навіть побачать красиву панораму Високих Бескидів. У готелі є три ресторани з різними інтер’єрами та пропонованим меню. До ваших послуг не лише світова кухня, а й місцеві наїдки та традиційні українські страви, різноманітні кав’ярні, лобі-бар та для прихильників динамічного відпочинку – нічний клуб.
У готелі «Арламов» є все для любителів активного відпочинку. Цеідеальне місце для навчання, ігор і Wellness. Саме тут можуть тренуватися як професійні спортивні команди, так і любителі. Повнорозмірні поля для гандболу, баскетболу, міні-футболу та волейболу, площею 1400 м2, криті та відкриті тенісні корти, тренажерний зал, поле для гольфу, гірськолижний курортта багато іншого.
Готель «Арламов» у період зими – це єдине місце у польських Бескидах, де не тільки комфортний відпочинок, а й Ви зможете кататися на лижах, не виходячи за межі готелю. Схили «Арламова» розташовані на південному заході, саме тому тут дуже сонячно. Такий особливий мікроклімат забезпечує хороші умови катання десь приблизно з середини грудня до середини березня.
У лижний комплекс Arłamów входить:
- 2 підйомники довжиною 400 і 500 метрів і загальною потужністю 2400 осіб / год.;
- 3 гірськолижні траси довжиною 400, 500 і 700 метрів;
- «Павільйон на схилі», в якому є: лижна школа з ліцензією SINT PZN, каси, прокат спорядження, лижний сервіс, камери схову та бар.
У трьохрівневому комплексі SPA &Wellness кожен знайде для себе саме те, що йому потрібно. Тут широкий спектр послуг і процедур, що повністю відновлюють і розслаблять не лише тіло, але й розум. У SPA &Wellness є 14 процедурних кабінетів, внутрішній басейн із доріжками для плавання та водними розвагами, дитячий басейн, зовнішній басейн із підігрівом, джакузі, різноманітні сауни, російська баня, льодові та снігові печери.
Це не тільки чудове й унікальне місце для відпочинку, але й один із найбільших і найсучасніших конференційних центрів Польщі. Тут можуть відбуватися великі конгреси, ярмарки, концерти, всілякі презентації й виставки.
Також «Арламов» є єдиним польським готелем, який має власний аеропорт і вертолітний майданчик.