У Львові студенти запустили новаційний екопроект
6-го лютого студенти Українського католицького університету розпочали екологічний проект «Друге життя», мета якого зменшити створення відходів, а також еконавчання старшокласників, батьків та педагогів.
Інформує Tvoemisto.tv.
Реалізовуватимуть ініціативу з еконавчання у СЗШ №65 міста Львова. Протягом двох тижнів десятикласники зможуть пограти цікаві екоігри, взяти участь у конкурсі на найкращий твір, дізнаються, чому саме потрібно сортувати відходи вже сьогодні та попрактикуються робити це правильно.
Організаторами проекту є студентки четвертого курсу «Соціальної педагогіки» УКУ: Борова Марія, Собешкевич Марта, Когут Наталя, Микитин Оксана та Цюник Іванна (керівник проекту).
Партнерами проекту є Соціальна ініціатива «Хтось не зробить!» при Патріаршій комісії у справах молоді УГКЦ, Львівська освітня фундація, Український католицький університет та СЗШ №65, інформаційний партнер – ДивенСвіт.
Сторінка проекту у соцмережі Facebook тут, електронна адреса: drugejyttia@gmail.com.