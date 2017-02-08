До дня закохвних LVIV JAZZ ORCHESTRA готує романтичний концерт «ONLY YOU»
14 лютого у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбудеться романтичний концерт «Only You». Музичний подарунок до Дня закоханих МЕЛОМАНАМ приготували Lviv Jazz Orchestra та солісти Павло Ільницький й Аніс.
День Святого Валентина – час світла і любові, час сказати своїй другій половинці трохи більше, ніж зазвичай, – і подарувати щось особливе! Саме таку – особливу та святкову – концертну програму готує Lviv Jazz Orchestra для усіх романтиків на 14 лютого.
«Це буде несподівано, експериментально та неодмінно захопливо, – інтригують організатори концерту. – Традиції переплетуться із сучасністю. «Вічні» мелодії, підкріплені відвертими емоціями, створять затишок та неповторну атмосферу!».
У концертній програмі «Only You» – найромантичніші хіти Elvis Presley, Frank Sinatra, Louis Armstrong, James Brown, StevieWonder, The Beatles, Ray Charles та інших світових легенд!
Оркестр Lviv Jazz Orchestra - це 30 мрійників, які здатні перенести слухачів у світ незабутньої ейфорії! А допоможуть музикантам талановиті вокалісти – Павло Ільницький і Аніс. Ведучий вечора – Петро Луцишин.
Ціна квитків на концерт «Only You» у Театрі ім. М. Заньковецьої 14 лютого – від 90 до 350 грн.
Продаж квитків – на сайті gastroli.ua:
https://gastroli.ua/tickets/lviv-jazz-orchestra-only-you/buy
А також – в касах «GASTROLI» по місту. Детальніша інформація та замовлення квитків: 0 800 507 577.
Додаткова інформація – за тел. (067) 960 31 01 або по e-mail: galaguzo@ukr.net