Рецепт успіху від Валерія Созановського
Для багатьох початок нового року – це можливість зібратися з думками та розпочати нову сторінку в житті: хтось врешті наважується піти на заняття спортом, для декого це поштовх для здійснення давньої мрії, але є й ті, хто так і не знайшов в собі сили для нових звершень.
Багатьом важко змінити звичний стиль життя та вийти зі своєї зони комфорту: хтось боїться змін, дехто бореться з власною лінню, а хтось не знайшов потрібної мотивації.
Для тих, хто хоче досягнути успіху, але все ще в пошуках мотивації, свої секрети розповідає ресторатор, засновник кондитерської The Cake, а по сумісництву один із найзавидніших холостяків України Валерій Созановський.
Він замінив нічні клуби на навчання у Вищій національній кондитерській школі Франції, додав наполегливості, забув про лінощі, шукав натхнення в подорожах та літературі, а в результаті став професіоналом своєї справи. Секретний інгредієнт усіх його страв – якість: тільки найкраще, тільки те, до чого не можливо причепитися, навіть під мікроскопом.
Доброго дня, Валерію. Ви – успішний ресторатор, Вам заздрять і Вас ставлять у приклад. Усім цікаво, яка Ваша особиста формула успіху?
Найголовніше – це подорожі, пізнавати світ, а також відкривати для себе нові ресторани, завдяки яким з’являються нові ідеї та натхнення. Чим більше я пробую, тим смачніші та цікавіші страви можуть скуштувати мої гості в ресторанах, плюс наполеглива праця. Але якщо щось таки не виходить як слід, потрібно сказати собі «Спробуй ще раз!».
Багато хто не може зрозуміти, чим саме хоче займатися, в якій сфері працювати. Як Ви усвідомили, що кулінарія та їжа загалом – це справа Вашого життя?
Я теж не одразу зрозумів, чим саме хочу займатися. В мене освіта юридична, але оскільки багато подорожував і у всіх поїздках відвідував ресторани, я зрозумів, що мені подобається ідея з рестораном: від вибору приборів до складання меню. В 19 років у мене був нічний клуб, потім доставка китайської їжі, кейтеринговий сервіс і фастфуд, а зараз – The Cake та ресторан на кіностудії «Film.ua».
Сильна людина не та, яка може собі багато дозволити, а та, яка може багато від чого відмовитися. Валерію, від чого відмовилися Ви заради своєї мрії?
Перше, від чого довелось відмовитися, – це тусовки, нічні клуби та алкоголь. У певний момент стало сумно й захотілося розвиватись і створювати щось своє. Це головний мотиватор.
Найважливіший поєдинок – це коли за успіх доводиться боротися з власною лінню. Чи з Вами таке траплялося?
Ні, я не лінуюся, ставлюся дуже критично до себе і постійно не задоволений своєю роботою. Перфекціонізм – це мій генератор.
Хтось шукає натхнення для творчості у фільмах, книгах, дехто в нових знайомствах. Звідки черпаєте своє натхнення Ви? Що Вас надихає на створення нових цікавих шедеврів?
Знову ж таки повторюся, це подорожі або навчання, чи то в школах за кордоном, чи просто семінари відомих особистостей. І, звісно ж, книги, обов’язково, починаючи від мотиваційної літератури аж до історії Флоренції.
Валерію, про що найбільше мріяли, коли робили перші кроки в кулінарії?
Я хотів довести продукт до ідеалу і стати першим.
Для Вас невдача – це: привід сумніватися в собі чи стимул працювати в рази краще?
Невдача? Однозначно стимул, щоб взяти себе в руки і довести справу до завершення.
Найбільша Ваша гордість – це…?
Моя команда.
Дайте декілька порад тим, хто шукає мотивацію, щоб змінити своє життя.
Є гарний трюк із книги: уявіть, що у Вас все є. Чим би Ви тоді хотіли зайнятися? Уявили? Пробуйте!
Довідка:
Вік – 29 років.
Увійшов до трійки лідерів Топ-9 кращих наречених країни за версією журналу «Фокус».
Хлопцеві пощастило народитися в сім’ї Сергія Созановського, продюсера і власника кіностудії «Film.ua».
Валерій навчався на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Г. Шевченка та паралельно захоплювався діджеїнгом і встиг пограти у чималій кількості столичних клубів.
Улюблені книги – «Бери і роби» Річарда Бренсона та «Шантарам» Грегорі Робертса.
Життєве кредо –Who dares wins.
Улюблена страва – різотто з трюфелем.
Улюблена музика – ACDC, Sade, U2.
Автор : Марта Лука