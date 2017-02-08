Медики нагадують львів’янам про вакцинацію від інфекційних хвороб
Лікарі б’ють на сполох. У сусідній Румунії на кір уже захворіли дві тисячі осіб, там зафіксовано 14 летальних випадків. Тож вітчизняні медики бояться, що інфекційна недуга пошириться і в Україні.
Про це інформує ZIK.
Імунітет людини захищає її організм не від усіх інфекційних хвороб. Тому часто йому не обійтись без відповідних вакцинацій.
Львів’янка пані Ліля вже зробила щеплення донці, далі планує провести вакцинацію й однорічному сину.
«Ми робимо щеплення в обов’язковому порядку. Моя перша, шестирічна дитина має всі щеплення. Ми захистились від пневмонії, гепатиту Б. Є також комплексні щеплення. Їх ми теж будемо робити», – каже львів’янка Ліля Ватилик-Бородій.
Втім, деякі батьки вважають вакцинацію справою непотрібною. Часто люди побоюються побічних ефектів, беручи під сумнів ефективність препаратів, зазначають лікарі.
«Вибір завжди за батьками, але справа лікаря – чітко окреслити ситуацію. Слід сказати, що кір є досить важким захворюванням, яке дає ускладнення на легені, а в результаті призводить до їх запалення», – пояснює лікар-інфекціоніст Валерій Логовський.
Цьогоріч в Україні вакцин удосталь. Нещодавно до лікарень завезли необхідні препарати. У державних поліклініках процедуру проводять безкоштовно.
«Так, через брак препаратів у нас були проблеми з вакцинацією однорічних дітей. Ми не могли провести в повній мірі щеплення від кашлюка, дифтерії, правця і поліомієліту. Сьогодні вакцина знову є у достатній кількості», – пояснює головний епідеміолог Львівщини Наталія Тимко.
Медики щораз наголошують: не зволікайте зі щепленнями. Наразі, за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я та фонду ЮНІСЕФ, Україна має найнижчі показники у Європі за охопленням вакцинацією.