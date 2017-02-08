У львівському журналі надрукували карту України без Криму
В одному з львівських видань із кросвордами надрукували карту України без Кримського півострова. Помилку помітили читачі і зчинили галас у соцмережах. У свою чергу редактори журналу запевняють: сталася прикра помилка.
Про це повідомляє ZIK.
Кримчанин Алім Алєв останні три роки мешкає у Львові й не може поїхати на рідну землю, бо не визнає тамтешньої влади. Чоловікова обурює, що в українському виданні надрукували карту без його рідного півострова.
«Я вважаю це сепаратизмом. Такі речі не тільки розколюють українське суспільство, а й віддаляють омріяну деокупацію, за яку борються сотні тисяч людей як на самому півострові, так і на континентальній Україні», – каже Алім.
Його думку поділяють і львів’яни. Зокрема, історик Мирослав Маринович вражений, що на Львівщині з’явилася така ілюстрація. Він припускає: видання взяло обтяту карту з російських сайтів.
«Просто неймовірно. Мені важко собі уявити, щоб люди, які живуть на Західній Україні, були настільки нечутливими до своєї ж проблеми», – дивується Маринович.
У редакції журналу виправдовуються. Мовляв, вони зовсім не підтримують сепаратизму, а карта України без Криму потрапила на шпальту випадково.
«Ми це побачили, коли журнал уже вийшов друком. На жаль, наші дизайнери мають доступ до сайтів, де виходить така інформація з помилками», – каже головний редактор видання Ірина Гулько та додає: у наступному номері надрукують вибачення і пояснять прикру помилку.