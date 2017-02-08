Топ-10 лідерів думок українських соцмереж
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).
Автор: Дмитро Плахта
Кожен зроблений крок у соціальних мережах говорить про вас значно більше, ніж ви думали. Для створеної польським дослідником Міхалом Козинським моделі аналізу достатньо лише десяти лайків у Фейсбуці, аби дізнатися про вашу особистість більше, ніж колеги по роботі. 70 лайків – і про вас відомо більше, ніж знає найкращий друг. Після 150 лайків вас можна вивчити краще, ніж батьки, а після 300 «вподобайок» – краще, ніж партнер. Ще декілька проаналізованих лайків – і про вас відомо більше, ніж ви самі знаєте. Кожна дія в соцмережі, купівля кредиткою, запит у Google, прогулянка зі смартфоном – усе це залишає цифровий слід, який прозвали терміном «big data». Уявіть, що буде, якщо навчитися детально це аналізувати та використовувати… Та з такою технологією можна хоч президентом стати, чи не так? Так воно, зрештою, і сталося. Робота з «big data» і таргетованою рекламою у Фейсбуці була неодмінним атрибутом передвиборчої кампанії новоспеченого президента США. І поки експерти інформаційних технологій сперечаються, наскільки вагомим став фактор Фейсбуку для перемоги Дональда Трампа, ми поглянемо, що відбувається на просторах українських соцмереж.
У силі соціальних мереж українці сповна переконалися під час Революції гідності. Саме Фейсбук і Твіттер стали тоді онлайн-майданчиками, де координувалися акції протесту, певною мірою створювалася громадська думка та навіть народжувалися нові лідери. Після буремних подій 2014 року почалася чергова хвиля масового відтоку користувачів із російського «ВКонтакте». Однак більшість українців досі не може (чи не хоче) покинути замкнену пострадянську «онлайн-тусовку», долучившись до найбільшої інтернет-спільноти.
Тим часом українські сегменти Фейсбуку і Твіттеру живуть власним унікальним життям. У всьому світі ФБ – це передовсім затишне місце для невимушеного спілкування з друзями. Тут діляться світлинами з відпусток і вечірок, лайкають фото з котиками, обговорюють життя «селебріті». Словом, це щось на кшталт ВК у нас. Натомість Фейсбук в Україні – не розважальний майданчик, а місце серйозних соціально-політичних баталій. Ця соцмережа в українських реаліях сильно заполітизована, але водночас дуже впливова. У США, Великобританії, Німеччині та навіть Польщі в топ-20 найпопулярніших блогерів у соціальних мережах будуть 17 поп-зірок і лише 3 політики. В Україні все точнісінько навпаки – переважають саме політики та журналісти.
Кого українці найбільше читають у Фейсбуці та Твіттері? Хто нинішні лідери думок вітчизняних соцмереж? Відкинувши декілька популярних співачок, які навряд чи впливають на громадську думку, сформувався цікавий перелік. Далеко не всіх із рейтингу можна назвати справжніми лідерами думок із великої літери, проте саме їх найбільше читає середньостатистичний український обиватель ФБ і Твіттеру.
1. Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». 1,84 млн підписників (Твіттер – 1.84 млн)
«Ми мріяли про літаючі автомобілі, а отримали 140 символів», – крилата фраза, яка красномовно описує інновацію ХХІ століття на ймення «Twitter». Повідомлень із декількох слів достатньо, щоб ваш мікроблог читали мільйони. У мережі Святослава Вакарчука можна знайти тільки у Твіттері. Втім, це не перешкода, аби очолити рейтинг лідерів думок українських соцмереж.
Популярність сторінки Вакарчука рекордно зросла лише після того, як його пости набули політичного і громадянського забарвлення. У 2014‑му аудиторія його мікроблогу складала лише 642 тис., а станом на початок 2017 року ця цифра зросла майже втричі. Звичайно, фронтмен гурту «Океан Ельзи» не оминає увагою свою творчу діяльність, але народ передовсім так уважно читає його через пости іншого характеру. Славко періодично ділиться своїми думками щодо соціально-політичного життя України. Відверті та влучні «твіти» Вакарчука вмить розлітаються по всіх закутках українського інтернету. Їх «ретвітять» і обговорюють, про них згадують у ЗМІ, до них, зрештою, дослухаються.
Усе частіше можна почути припущення щодо політичних, ба більше, президентських амбіцій Вакарчука. Одним це до вподоби, іншим – ні. Однак жоден не посперечається з тим, що в «твітах» і поглядах Святослава є здорове зерно правди.
2. Петро Порошенко, президент України. 1,59 млн підписників (Твіттер – 1,03, ФБ – 564 тис.)
Петро Порошенко – український президент-першопроходець у соцмережах. Та це не доказ того, що Петро Олексійович – сучасний та інноваційний політик, який давним-давно комунікує з народом в онлайн-режимі. Насправді його сторінка в «Фейсбуці» створена наприкінці лютого 2014 року – напередодні оголошення старту президентської кампанії. Ще через місяць у нього з’явився аккаунт у Твіттері. Після того, як «твітити» почали всі перші особи країни, до ведення мікроблогів долучилися міністерства, посольства та інші офіційні установи.
Українські чиновники нарешті почали слідувати тренду, який у світі вже давно отримав назву «твіттер-дипломатії». Про це явище дослідники вже навіть дисертації встигли написали. Цікаво, що за кордоном зазвичай політики і держустанови воліють використовувати більш лаконічний Твіттер, аби уникнути зайвих маніпуляцій і перекручувань своїх слів.
На сторінках Петра Порошенка стандартно звітують у режимі реального часу про зустрічі, відрядження та іншу публічну діяльність президента. Зрідка тут можна натрапити на щось цікаве. Наприклад, нещодавно президент опублікував перелік книг, які найбільше вразили його в 2016-му. Соцмережі досить бурхливо відреагували на цей пост. Одні обговорювали книжки, а інші сумнівалися, чи Порошенко насправді їх хоча б відкривав.
3. Міхеіл Саакашвілі, екс-губернатор Одеської області. 1,18 млн підписників (Твіттер – 269 тис., ФБ – 912 тис).
На фоні решти українського політикуму Міхеіла Саакашвілі можна назвати ветераном соціальних мереж. Просувати свою сторінку в Фейсбуці він почав ще в 2011-му на посаді президента Грузії. З тих пір веб-активність – неодмінний атрибут образу політика.
Минулого року Саакашвілі навіть показово опублікував статистику свого облікового запису в Фейсбуці. Таким чином він хотів підкреслити свою популярність, а отже, й величезну підтримку населення. «Олігархи забули, що у нас є секретна зброя – Фейсбук. Погляньте, яка активність на моїй сторінці, так що олігархи навряд чи зможуть мене зупинити методами старої епохи», – наголосив Саакашвілі. На сторінці цього політика в ФБ дійсно не занудьгуєш. Усі пости, до речі, публікуються на двох мовах: українською та… ні, не грузинською, а російською.
Що цікаво, від аккаунту в Твіттері Саакашвілі, схоже, вирішив відмовитися. Останній «твіт» датується ще листопадом минулого року. Напевно, в 140 символах красномовному грузину надто тісно.
4. Мустафа Найєм, народний депутат. 1,02 млн підписників (Твіттер – 825 тис., ФБ – 200 тис.)
«Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», – із цим закликом у Фейсбуці Мустафи Найєма пов’язують початок Євромайдану. Звичайно, це трохи перебільшення, адже чимало з тих, хто вийшов на Майдан, навіть не знали, хто такий Найєм. Утім, невдовзі вони точно дізналися. З тих пір і без того немала кількість підписників Найєма у ФБ зросла в 20 разів, а сам він із журналіста перекваліфікувався в політика.
Досвідчений журналіст і обиватель соцмереж точно знає, як правильно писати для інтернет-аудиторії. Читати Найєма у ФБ досить цікаво. Ще більший інтерес викликають обговорення під записами, в яких безпосередню участь бере і сам Мустафа. Помітно, що за останній рік часу на соцмережі в нинішнього народного депутата стало відчутно менше. Затятий «твіттерянин» рідше став писати у мікроблог, який перетворився здебільшого на зборище «ретвітів», посилань на пости в Фейсбуці та Інстаграмі.
5. Арсеній Яценюк, колишній прем’єр-міністр, лідер партії «Народний фронт». 1,01 млн підписників (Твіттер – 664, ФБ – 348 тис.)
Гарантований спосіб різко збільшити кількість підписників у соціальних мережах – обійняти високу державну посаду. Чи відпишуться від вас «фолловери», коли ви покинете, наприклад, крісло прем’єр-міністра? Радше ні, аніж так. Сторінка колишнього голови уряду в соцмережах продовжує залишатися в п’ятірці найпопулярніших. За два роки прем’єрства Арсеній Яценюк умудрився понизити свій рейтинг підтримки серед українців до жалюгідних двох відсотків. Одначе це жодним негативним чином не відобразилося на його популярності в Фейсбуці та Твіттері. Це зайвий раз доводить, що кількість підписників у соцмережах далеко не завжди означає їхню підтримку.
За своєї каденції Арсеній Яценюк здебільшого публікував сухі повідомлення з посиланнями на новини уряду. Після звільнення з посади його пости звелися до нечастих формальних відписок, зокрема про свою партію. Очевидно, що Арсеній Петрович взяв паузу в активній політичній і, відповідно, блогерській діяльності.
6. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. 951 тис. підписників (Твіттер – 577 тис., ФБ – 384 тис.)
Про цього блогера-чиновника українці вже легенди можуть складати. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який веде надзвичайно активне життя в соцмережах, навіть отримав глузливе прізвисько «міністра фейсбучних справ». Він ледь не щодня на своїй сторінці оприлюднює ексклюзивну інформацію про роботу поліції. Його дописи випереджають прес-релізи МВС, а в коментарях до постів відбуваються запеклі дискусії, в яких бере участь сам міністр.
Арсена Авакова постійно критикують, закидаючи йому те, що серйозними речами він не займається, а тільки пише пости у ФБ. Добре, коли є чим похвалися і можна попіаритися. Однак коли в МВС трапляються серйозні форс-мажори, на сторінці міністра одна лише незручна мовчанка. Для прикладу, сумнозвісну трагедію в Княжичах, коли під час перестрілки загинуло 5 правоохоронців, Аваков на своїй сторінці так і не прокоментував. Також був конфуз із постом нищівної критики Трампа, який міністр вирішив видалити після перемоги республіканця на виборах. Порада для блогерів-чиновників і не тільки: сім разів подумай – один раз запости.
7. Євген Комаровський, дитячий лікар. 834 тис. підписників (ФБ – 834 тис.)
Доктор Комаровський – єдиний із рейтингу, хто не має жодного стосунку до політики. А за кількістю читачів у Фейсбуці він на другому місці після Саакашвілі. Для того, аби зібрати майже мільйонну інтернет-аудиторію, відомому лікарю знадобилося шість років.
Автор популярних книг і телепрограм регулярно ділиться у соцмережах рецептами дитячого здоров’я. До речі, лікар Комаровський також активно веде сторінку в Інстаграмі. Чудова нагода урізноманітнити фотопотік із суцільних селфі корисними порадами, чи не так?
8. Дмитро Тимчук, нардеп, координатор групи «Інформаційний спротив». 661 тис. підписників (Твіттер – 417 тис., ФБ – 244 тис.)
Дмитро Тимчук стрімко увірвався до числа лідерів думок соцмереж після того, як на територію України посягнули російські окупати. Цей військовий експерт став відомим завдяки детальному висвітленню перебігу анексії Криму та війни на Донбасі. Найбільш оперативним методом поширювати інформацію був, є і буде інтернет, можливості якого Тимчук намагається використовувати на повну.
Активність групи «Інформаційний спротив» зробила Дмитра Тимчука одним із найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. У тому числі завдяки соцмережам йому згодом вдалося стати народним депутатом.
9. Віталій Кличко, мер Києва. 580 тис. підписників (Твіттер – 460 тис., ФБ – 120 тис.)
Досить несподівана персона серед топ-блогерів. Так, відео з конфузами та «промовами» Віталія Кличка за лічені дні набирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів на YouTube. Можливо, саме на них чекають багаточисленні «фолловери» політика? Дарма, бо такого на сторінках Кличка точно не знайти. Найпопулярнішим мером України у соцмережах Віталія зробила передовсім сторінка в Твіттері. Одначе наприкінці минулого року Кличко припинив «твітити». Ймовірно, незабаром із топ-десятки київського міського голову посунуть більш активні блогери.
10. Олег Ляшко, нардеп, лідер «Радикальної партії». 517 тис. підписників (Твіттер – 296 тис., ФБ –221 тис.)
Ще один надзвичайно колоритний персонаж. У сесійній залі Верховної Ради рідко коли можна побачити мовчазного Олега Ляшка. Не замовкає головний «радикал» країни і в соціальних мережах. Сторінки Ляшка у Твіттері та Фейсбуці оновлюються більш ніж інтенсивно. Тут і відео, і фотографії, і просто тексти, емоційному забарвленню яких все-таки бракує експресії гучних промов самого політика з вилами. У соцмережах риторика та поведінка Ляшка, безумовно, дещо більш адекватна та виважена, ніж на телеекранах.
P.S. Задля того, аби скласти більш повноцінне враження про топових лідерів думок, публікуємо також перелік наступних десяти блогерів, яким дещо забракло підписників, щоб потрапити до чільного рейтингу: руфер Григорій Mustang Wanted, журналіст Роман Скрипін, нардеп Сергій Лещенко, журналіст Віталій Портніков, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, політик Леся Оробець, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, політичний блогер Анатолій Шарій, журналіст Тетяна Даниленко, Майкл Щур (він же журналіст Роман Вінтонів).