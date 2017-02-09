Яким львів’яни пам’ятатимуть 2016-ий
Минулий рік для Львова став справжнім роком випробувань не лише через військову агресію на Донбасі. Навесні трапилася трагедія, яка внесла корективи в життя великого міста. Трагедія, що породила сміттєву кризу. Ми спробували проаналізувати, яким львів’яни пам’ятатимуть 2016 рік.
Шахові королеви
Загалом для Львова 2016 рік розпочався досить позитивно. У березні місто перетворилося на шахову столицю. Протягом місяця за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок змагалися українка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань. Матч за чемпіонський титул тривав впродовж 17 днів із 1 березня. В результаті напруженої боротьби, з рахунком 6:3 Хоу Іфань, здобула перемогу та вчетверте стала шаховою королевою світу.
17 березня відбулось офіційне закриття Чемпіонату та нагородження нової шахової королеви. За час змагання шахістки зіграли 9 партій, із яких 3 завершилися перемогою китаянки, а ще 6 – нічиєю. В підсумку призовий фонд у 200 тисяч євро розподілили так: 60% отримала переможниця, а 40% переможена. Змагання відбувалися у перлині Львова – Палаці Потоцьких. Протягом змагань Палац відвідало більше тисячі бажаючих поспостерігати за грою шахісток.
Трагедія року
30 травня сталася одна з найстрашніших трагедій. На Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа. Коли, здавалося, її вдалося приборкати, близько 15.00 стався зсув, 300 тис. куб. м сміття, і вся ця маса полетіла вниз із висоти майже 90 метрів. У результаті під завалами опинилися 3 рятувальника і один еколог з ЛКП «Збиранка».
Рятувальників під сміттям вдалося знайти не одразу. Тіло еколога так і не виявили, і він вважається зниклим безвісти. Це спричинило масу обурення в суспільстві. Люди звинувачували владу Львова, яка багато років обіцяла вирішити проблему Грибовицького сміттєзвалища, але натомість так нічого і не зробила.
Сміттєва лавина продемонструвала велику кількість проблем Львова. Вперше за багато років про межу екологічного лиха поблизу міста заговорили на центральному рівні. Результати перевірки показали, що захоронення твердих побутових відходів відбувалися з порушенням. Окрім того, активісти озвучили проблему незаконного сортування сміття на полігоні. Протягом літа на звалищі знову і знову виникали пожежі.
Окрім того, фахівці озвучили проблему стабілізації схилу сміття, з якого і зійшла лавина. На Грибовицькому сміттєзвалищі проводили заходи, аби запобігти новим обвалам. Львівська міська рада розраховувала на те, що згідно з висновками експертів туди можна буде продовжити вивезення сміття зі Львова. Однак місцеві мешканці виступили категорично проти цього. Грибовицьке звалище закрили. Це породило у Львові справжню сміттєву катастрофу.
Ратуша в облозі
В результаті трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові почали активно обговорювати те, хто у цьому винен.9 червня відбувається засідання сесії Львівської міської ради, на якому активісти хочуть почути відповідь на одне питання: хто винен?
Натомість перед початком сесії Львів нагадував епіцентр ведення бойових дій. Сотні нацгвардійців, важка техніка та кільце навколо Ратуші. В приміщення якої, до слова, пускали лише за перепустками та журналістськими посвідченнями. Це викликало ще більше обурення активістів, які хотіли потрапити на сесію. В результаті між пікетувальниками та нацгвардійцями сталася сутичка. Такого протистояння в Ратуші за часів незалежності ще не було. Як з’ясувалося напередодні сесії, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся із заявою до МВС, куди начебто повідомив про загрозу захоплення адміністративної споруди. В міністерстві відреагували відповідно до звернення. За інформацією активістів, яку вони озвучували у ЗМІ, до Львова прибули бійці підрозділів Нацгвардії, що дислокуються не у Львові. А операцією безпосередньо керував один із заступників міністра МВС.
Сміттєвий Львів
Натомість питання вивезення сміття у Львові так і не запропонували. Спершу на час літніх відпусток його возили до Києва та витрачали на це шалені кошти. Згодом львівське сміття стало справжньою страшилкою для всієї України. Обурені мешканці інших регіонів масово перекривали дороги львівським сміттєвозам, не допускали до своїх полігонів. Згодом у мерії перестали озвучувати регіони, які все приймали.
Однак на цьому історія не закінчилася. Львів фактично балансує на межі, адже в деяких районах сміття вивозили вкрай рідко. Час від часу мешканці обурювались у соцмережах. Фото з горами сміття біля житлових будинків перестали шокувати львів’ян. У цей час в інших областях України сміття зі Львова знаходять на узбіччях доріг та лісосмугах.
Мерія у терміновому порядку намагається знайти місце під новий полігон твердих побутових відходів та сміттєсортувальну лінію. І навіть готова придбати для цього земельну ділянку. Однак охочих територіальних громад, які на таке погодилися б, обмаль.
Сміттєсортувальний комплекс вирішують облаштувати в Рясному, що спричиняє черговий соціальний вибух мешканців, які категорично проти цього. Тим часом Львів за 2016 рік витратив незаплановані 100 млн грн., а питання, куди дівати львівське сміття, так і залишається невирішеним.
Трамвай поїхав
Чи не найбільшою перемогою влади Львова цього року на фоні суцільної сміттєвої катастрофи стало впровадження трамвайної колії на Сихів. 17 листопада у Львові відкрили для руху новозбудовану лінію. Садовий гордо охрестив «Трамвай на Сихів» одним із найбільших інфраструктурних проектів, реалізованих в Україні з часів незалежності.
Проект обговорювали довго, але активна стадія розпочалася у 2014-ому. Загальна довжина лінії – 11,5 км. Щоб у 2016-ому нею проїхав трамвай, будівельники, проклали понад 20 км рейок та майже 3,5 тисячі трамвайних залізобетонних плит, встановили 226 опор контактної мережі, натягнули понад 8 тисяч метрів контактного дроту, змонтували 16 посадкових платформ, поклали майже 10 тис. м кв. тротуару. Електрику для нової лінії постачають дві тягові підстанції: одна модернізована, а інша – спеціально збудована для сихівського трамваю.
Проект реалізовується за рахунок кредиту від ЄБРР у розмірі 12 млн. євро, гранту німецького уряду в 5 млн. євро, технічної допомоги ЄС у розмірі 1,5 млн. євро та за кошти з міського бюджету – 8,850 млн. євро.
Ігри Героїв
Знаковими для Львова стали організовані 19 листопада 2016 року «Ігри Героїв» – всеукраїнські кросфіт-змагання для поранених воїнів АТО. Громадська організація інвалідів-воїнів АТО «Пульс життя» за підтримки ГО «Союз Ветеранів Десанту» у Львові провела п’ятий етап Національних змагань «Ігри героїв».
У змаганнях взяли участь ветерани та інваліди АТО, а також цивільні особи з обмеженими можливостями. Попередні етапи «Ігор Героїв» відбувалися у Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві.
Головними цілями були психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших Героїв, соціальна адаптація людей із інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.
Бійці АТО, які отримали поранення, власним прикладом показали іншим людям із особливими потребами, що їм під силу повернутися до повноцінного життя. Переможці змагатимуться з пораненими бійцями армій інших країн.
Об’єдналися
На Львівщині протягом року відбувався в деякій мірі болючий процес об’єднання територіальних громад. Часто спірний та суперечливий, а часом навіть скандальний він завершився проведенням перших виборів. Об’єднані громади за задумом реформи повинні отримати більше можливостей для самореалізації та розвитку, в тому числі більше фінансової самостійності. Відтак 18 грудня в шести новостворених об’єднаних територіальних громадах у Львівській області відбулися перші вибори. Загалом процес об’єднання територіальних громад на Львівщині триває.