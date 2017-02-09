Львівська ОДА отримає нову громадську раду
Голова Львівської ОДА відповів на запитання громадського сектору.При Львівській ОДА буде сформовано новий склад громадської ради.
8 лютого, голова Львівської ОДА Олег Синютка виступив перед членами діючої громадської ради і подякував їм за роботу.
Інформує Справжня Варта – Львів.
Синютка наголосив, що Львівська ОДА не буде втручатись у кількісний та особистісний склад нової громадської ради.
«Зараз точаться різні дискусії, але я не переконаний, що зменшувати кількісно склад громадської ради при Львівської ОДА правильно. Відкидати якісь громадські середовища недоцільно, адже якщо є активні люди, то свою позицію вони завжди донесуть до мене. Я вважаю, що незалежно від кількісного складу, будуть працювати ті люди, які хочуть працювати», – сказав Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА також відзначив, що майданчик для комунікації повинен бути переданий і у наступний склад громадської ради.
Також Синютка закликав членів громадської ради, при бажанні, переходити на роботу у Львівську ОДА.
«Я б хотів, щоб ваші представники заходили у виконавчу владу. Ми зараз маємо певні кадрові зміни, тому деякі напрямки нам потрібно підсилити», – сказав голова ОДА.
Він також зазначив, що завжди потрібно прислухатись один до одного і виходити на компромісне рішення.
Також члени ради заслухали голову Ореста Середу, який прозвітував про свою роботу.