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Львівська ОДА отримає нову громадську раду

09.02.2017 | Новини

Голова Львівської ОДА відповів на запитання громадського сектору.При Львівській ОДА буде сформовано новий склад громадської ради. 

 8 лютого, голова Львівської ОДА Олег Синютка виступив перед членами діючої громадської ради і подякував їм за роботу.

Інформує Справжня Варта – Львів.

Синютка наголосив, що Львівська ОДА не буде втручатись у кількісний та особистісний склад нової громадської ради.

«Зараз точаться різні дискусії, але я не переконаний, що зменшувати кількісно склад громадської ради при Львівської ОДА правильно. Відкидати якісь громадські середовища недоцільно, адже якщо є активні люди, то свою позицію вони завжди донесуть до мене. Я вважаю, що незалежно від кількісного складу, будуть працювати ті люди, які хочуть працювати», – сказав Олег Синютка.

Голова Львівської ОДА також відзначив, що майданчик для комунікації повинен бути переданий і у наступний склад громадської ради.

Також Синютка закликав членів громадської ради, при бажанні, переходити на роботу у Львівську ОДА.

«Я б хотів, щоб ваші представники заходили у виконавчу владу. Ми зараз маємо певні кадрові зміни, тому деякі напрямки нам потрібно підсилити», – сказав голова ОДА.

Він також зазначив, що завжди потрібно прислухатись один до одного і виходити на компромісне рішення.

Також члени ради заслухали голову Ореста Середу, який прозвітував про свою роботу.

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