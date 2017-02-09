Львівська міськрада запровадила акредитацію журналістів для участі у сесіях
Відтепер у Львові журналісти можуть відвідувати пленарні засідання міської ради лише за наявності редакційних посвідчень та відповідної акредитації.
Про це повідомляється на сайті Детектор медіа.
Таке рішення міськрада прийняла 8 лютого на колегії та аргументувала його нещодавнім інцидентом.
«Нагадаємо, на останню сесію ЛМР, 19 січня, увірвалися невідомі особи. Почали штовханину і бійку. Як повідомили в ЛКП “Муніципальна дружина”, в одного з них було виявлено ніж», – пояснили в міськраді.
Чергове засідання сесії Львівської міської ради заплановано на сьогодні, 9 лютого.
Нагадаємо, у грудні 2016 року міський голова Вараша (Рівненська область) Сергій Анощенко поставив журналістці телеканалу «Енергоатом» Юлії Крищуквимогу акредитуватися в міській раді, щоб відвідувати сесії.