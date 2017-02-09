Завтра у Львові презентують унікальний туристичний проект
Завтра, 10 лютого, відбудеться презентація туристичного проекту не тільки для туристів, але і для львів’ян, “Шпацер Кеб”.
Інформує Tvoemisto.tv.
Основна мета проекту – відкрити нові туристичні можливості міста, показати історичну та архітектурну красу не тілки центральної частини, але і інших районів міста.
Екскурсії проводитимуть на раритетних електромобілях бренду «FORD Т» взірця 1915 року, з допомогою яких будуть здійснюватися ексклюзивні екскурсійні програми.
Саме такі авто подорожували Львовом понад 100 років тому. І ось тепер вони повертаються на вулиці міста. В своєму чудовому раритетному корпусі, але із сучасною начинкою і без жодної шкоди для довкілля. Гості міста зможуть побачити і почути про Львів з несподіваних ракурсів.
Електромобілі подорожуватимуть за універсальним маршрутом. Окрім того, здійснено переклад екскурсійних програм чотирьома мовами – українською, польською, російською та англійською. Під час презентації можна буде почути більше цікавої інформації про розроблені маршрути від ініціатора проекту Максима Свердлика, а також озвучити свої пропозиції.
Коли?
10 лютого, 11:00
Де?
Центр міської історії, вул. Богомольця, 6 (конференц-зал)
На презентцію може потрапити кожен зацікавлений за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://goo.gl/forms/EdXvF2nBboTY3rdg1
Також можна буде дивитись трансляцію наживо об 11:00 на сайті: http://tvoemisto.tv/on-line/ та на Facebook-сторінці Твого міста.