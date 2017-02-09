У Львові пройдуть міжнародні змагання зі скелелазіння
10-11 лютого у Львові відбудуться одні із наймасовіших в Україні змагання зі скелелазіння Age of Volumes.
В Україні скелелазіння ще не таке популярне, як в Європі, хоча все більше людей дізнаються та починають займатись цим видом спорту. Нещодавні змагання у Варшаві зібрали понад 600 учасників з різних країн, а учасники з України потрапили у фінал та заняли призові місця. А з 2018 року скелелазіння стає олімпійським видом спорту.
Вже давно змагання зі скелелазіння, чемпіонати та кубки Європи та світу проводять не на справжніх, а на штучних скелях, змонтованих в приміщенні або на вулиці. Є також різні види скелелазіння – довгі маршрути зі страхівкою, або короткі, проте надзвичайно складні траси – так звані боулдерінги (від англійського слова boulder – камінь).
Змагання 10-11 лютого у Львові зберуть представників більш ніж 15 міст Україні, Польщі та Молдови.
На сьогоднішній день зареєструвалось вже більше 140 учасників.