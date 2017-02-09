Бюджет Львова-2017 поповнили 11 мільйонами
Львівські депутативнесли зміни до міського бюджету Львова на 2017 рік.
Інформує Варіанти.
Сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати прийняли ухвалу “Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік”. Це рішення підтримали 54 депутатів.
Зокрема, йдеться про розподіл 11 714,1 тис грн залишкових коштів. Відтак, пропонується збільшити бюджету Львова на 2017 рік на 86 547,3 тис грн та бюджет розвитку Львова на 74 833,2 тис грн.
ВІЛЬНИЙ залишок коштів пропонується спрямувати:
- на оплату послуг інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові – 2 200 тис грн;
- управлінню комунальної власності (Мирова угода на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Українські інвестиційні системи”) – 9 459,1 тис грн;
- управлінню персоналом – на 55,тис грн для придбання меблів та обладнання.