У Львові відкриють фотовиставку «Портрет солдата»
У суботу, 11 лютого, о 15.30 в приміщенні картинної галереї Палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15) відбудеться відкриття виставки фоторобіт журналістки та фотографа Віки Ясинської «Портрет солдата».
Інформує Гал-info.
Як повідомили організатори, «Портрет солдата» – фотографії чоловіків, котрі добровольцями або за призовом брали участь у військових діях на сході країни. Протягом останнього року авторка записувала історії війни з вуст її учасників. Це спроба познайомити суспільство з людьми, які не залишилися байдужими до подій на сході і ризикували своїм життям, керуючись власними переконаннями.
Після презентації у столиці у березні цього року, виставка помандрує найбільшими містами України, а також рідними містечками та селами бійців – героїв виставки.
Організатори заходу – ГО «ВГО Побратими» та МБФ «Мистецький тил». Партнери заходу – Український кризовий медіа-центр, інтернет-портал Цензор.НЕТ, Театр-студія імпровізації «Черный Квадрат», студія друку «Діагональ», Національний військово-історичний музей України.