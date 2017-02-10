У Львові встановлять рекорд дружніх обіймів
10.02.2017 | Анонси
В неділю, 12 лютого, о 14.00 на площі Ринок встановлюватимуть Рекорд дружніх обіймів. Запрошують до участі усіх львів’ян та гостей міста.
Про це повідомляє Дивись.info.
ГО «Молоді Лідери України» закликають прийти на площу Ринок і покликати зі собою найкращого друга. «Разом встановимо всеукраїнський рекорд з обіймів, який фіксуватиметься Національним реєстром рекордів України», – зазначають організатори.
Встановлення рекорду відбуватиметься паралельно у трьох містах: Ужгород (площа Конституції), Харків (площа Театральна) та Львів (площа Ринок).