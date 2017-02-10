17-18 лютого відбудеться конференція за участю нейрохірурга Цві Рама
17-18 лютого у Львові відбудеться українсько-ізраїльська конференція з нейрохірургії за участю нейрохірурга, професора Цві Рама.
Інформує Дивись.info.
Під час конференції презентуватимуть досвід комплексного лікування пухлин головного мозку у стані збереження свідомості пацієнта та підпишуть Меморандум про подальшу співпрацю Львова з Першим медичним центром Тель-Авіва.
Зокрема, під час візиту один з визнаних світових авторитетів у галузі нейрохірургії, завідувач нейрохірургічним відділенням ізраїльської клініки Іхілов, професор Цві Рам огляне клінічну базу міської лікарні швидкої медичної допомоги та познайомиться з провідними нейрохірургами Львова. Також – безкоштовно проконсультує попередньо відібраних пацієнтів з найскладнішими або спірними випадками.
Опісля, під час конференції, професор розкаже українським нейрохірургам, ендокринологам, невропатологам, рентгенологам та онкологам про діагностику та лікування пухлин головного мозку і їх видалення у стані збереження свідомості пацієнта.
Передаватиме досвід лікування професор спільно зі своїми колегами – Романом Гольдманом, керівником департаменту лікування іноземних пацієнтів Першого медичного центру Тель-Авіва та Юрієм Раньковим, медичним директором департаменту лікування іноземних пацієнтів Першого медичного центру Тель-Авіва.
Окрім того, у межах візиту буде підписано Меморандум про подальшу співпрацю міста з клінікою Іхілов, завдяки чому ізраїльські та львівські лікарі обмінюватимуться досвідом та світовими техніками оперування.
Одним із організаторів конференції у Львові є міжнародна Асоціація МЕДЕС.