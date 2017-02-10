Діти-сироти приготують подарунок військовим до Дня Валентина
10.02.2017 | Анонси
В п’ятницю, 10 лютого, вихованці сиротинця «Добре серце», що у селі Новий Милятин, за підтримки волонтерів виготовлятимуть валентинки для українських військових, що повернулись із зони АТО та знаходяться у Львівському госпіталі.
Інформує Lviv.tv.
«14 лютого — відоме усім свято День святого Валентина. Коли ж іще, як не у цей день, зануритись у чудесну атмосферу і провести час з коханими? Але не усі можуть в цей день бути з рідними. Мова йде про військових, які знаходяться в Львівському госпіталі. Саме тому цьогорічну акцію “Валентинка для військового” ми присвятили їм», – розповів координатор проекту Олег Бакулін.
Своїми силами діти із сиротинця «Добре серце» виготовлять закладки для книг, які, разом із українською літературою, буде передано військовим, що знаходяться на лікуванні у Львівському госпіталі.