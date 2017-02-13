У Львові сьогодні представлять найцікавіші грецькі епіграми
Книга «Грецька епіграми» ( що побачила світ у видавництві «Апріорі») у перекладі Андрія Содомори сьогодні буде представлена о 18.30. у книгарні «Є» у Львові.
Інформує Львiвська Газета.
Йдеться про перше українське видання грецької епіграми окремою книгою. Зрештою, як правило, усе, що у шатах українського слова доносить до нас з античних мов Андрій Содомора – у вітчизняній літературі має окреслення «уперше».
Відтак сьогодні буде йтися про найцікавіші зразки епіграм Платона, Каллімаха, Симоніда, Лукіллія та інших авторів ( які жили у проміжку від бл. 500 років до н.е. до бл. 500 р. н. е.). Любовна, посвятну, описову та інші.
На грецькі епіграми Андрій Содомора звернув увагу ще коли був студентом. Однак епіграма вимагає від перекладача окрім всього іншого ще й майстерного володіння поетичною технікою. В одній зі своїх новел «Стежкою до тиші» Андрій Содомора написав: «Не кожному дано дійти до Коринту. Але важливо йти. Хай не до Коринту – до самого себе». Властиво, цей шлях до самого себе і уможливив для Андрія Содомори сьогодні осягати грецьку епіграму органічно.