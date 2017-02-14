У Львові температура підніметься до +14º
Львівський гідрометцентр повідомляє, яких температур повітря слід очікувати впродовж 14 – 23 лютого. Температура становитиме від -9º морозу до +14º тепла.
Повідомляє Львiвська Газета.
Зокрема, 14 лютого мінімальна температура становитиме від -7 до -12º, максимальна – від +2 до -3º;
15 лютого: мінімальна – від -4 до -9º, максимальна – від -2 до +3º;
16 лютого: мінімальна – від -4 до -9º, максимальна – від +1 до +6º;
17 лютого: мінімальна – від -2 до -7º, максимальна – від -2 до +3º;
18 лютого: мінімальна – від 0 до -5º, максимальна – від -1 до +4º;
19 лютого: мінімальна – від +1 до -4º, максимальна – від +1 до +6º;
20 лютого: мінімальна – від +2 до -3º, максимальна – від +2 до +7º;
21 лютого: мінімальна – від -1 до +4º, максимальна – від +2 до +7º;
22 лютого: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +4 до +9º;
23 лютого: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +9 до +14º.