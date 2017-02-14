В перший місяць весни у Львові звучатиме аргентинське танго
Вже 4 березня, о 19.00, на сцені концертного залу Львівської філармонії звучатиме аргентинське танго. Вечір з назвою – Астор П’яццола «Життя в ритмі танго» вперше в Україні презентують виконавці з Італії – Giovanni Barbato (скрипка) та Guido D’angelo (фортепіано) у супроводі камерного оркестру Da Vinci Orchestra.
Про це повідомляє Zik.
Метою проекту є познайомити львів’ян та гостей міста із справжнім аргентинським танго, всією глибиною традицій цього популярного танцю. Маючи багаторічний виконавський досвід, солісти Giovanni та Guido неодноразово гастролювали Південною Америкою та співпрацювали з відомими музикантами та артистами творчого колективу самого маестро П’яццола. І саме це надихнуло музикантів на створення аранжування творів для скрипки соло та оркестру. Деякі з них, які будуть звучати 4 березня, солісти підготували саме для концерту у Львові.
Організаторами проекту є Центр музичного розвитку Tempo.