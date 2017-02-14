У Львові відбудеться тренінг для студентів та художників
14.02.2017 | Анонси
У понеділок, 20 лютого, о 15.00 год. у Львівській національної академії мистецтв міжнародний арт-куратор та арт-менеджер Ніна Бурневич проведе безкоштовний арт-тренінг. Тренінг відбудеться за адресою вул. Кубійовича, 38.
Про це повідомляє Lviv.tv.
Розмовлятимуть на тему «1000 місць, де чекають на художника»:
– Як шукати роботу випускникам художніх академій та коледжів
– Як почати співпрацю з галереями та музеями
– Культурний обмін між академіями світу
– Закордонні резиденції для творчих людей: місце реалізації проектів
– Міжнародні арт-ярмарки: від заявки до продажів
– Нетипові майданчики для виставок: чи буде успіх?
– Можливості для студентів: заробляй навчаючись.
Участь у тренінгу безкоштовна. Організатори запрошують студентів та художників Львова.
По закінченню тренінгу всі учасники отримають матеріали про українські та зарубіжні виставкові ресурси.
Вхід вільний.