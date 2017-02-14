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У Львові відбудеться тренінг для студентів та художників

14.02.2017 | Анонси

У понеділок, 20 лютого, о 15.00 год. у Львівській національної академії мистецтв міжнародний арт-куратор та арт-менеджер Ніна Бурневич проведе безкоштовний арт-тренінг. Тренінг відбудеться за адресою вул. Кубійовича, 38.

Про це повідомляє Lviv.tv.

Розмовлятимуть на тему «1000 місць, де чекають на художника»:

– Як шукати роботу випускникам художніх академій та коледжів

– Як почати співпрацю з галереями та музеями

– Культурний обмін між академіями світу

– Закордонні резиденції для творчих людей: місце реалізації проектів

– Міжнародні арт-ярмарки: від заявки до продажів

– Нетипові майданчики для виставок: чи буде успіх?

– Можливості для студентів: заробляй навчаючись.

 

Участь у тренінгу безкоштовна. Організатори запрошують студентів та художників Львова.

По закінченню тренінгу всі учасники отримають матеріали про українські та зарубіжні виставкові ресурси.

Вхід вільний.

 

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