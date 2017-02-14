МАДОННА-ді-КАМПІЛЬЙО
Коли стоїш на вершині гори Мормолада, найвищій точці Доломітових Альп, то тебе переповнюють емоції не лише від надзвичайної краси, що простягається під тобою, а ще й від гордості й повної свободи, відчуття своєї «хвилинної переваги над людством», ніби ти вже знаєш якийсь «Великий Всесвітній Секрет», що решті тільки доведеться дізнатися. Приходить на згадку вислів всесвітньовідомого альпініста Райнхольда Месснера: гори не змінюються від того, що ми на них піднімаємося. Це ми змінюємось!
Як людина ХХІ століття я метушливо починаю то фотографувати, то знімати відео гір на свій айфон, експериментую з ракурсами, світлом, але результат приносить тільки розчарування, і мені відкривається істина: Альпи настільки величні й гордовиті, що вони не прийдуть до тебе ні через фотографію, ні через документальне кіно National Geografic, ні через цю статтю – якщо хочеш відчути Альпи, то маєш прийти до них. І ніяк інакше!
Каталка в Альпах дуже відрізняється одна від одної, як по країнах (Франція, Швейцарія, Австрія, Італія), так і по містах. Цього року «гарячим» маршрутом львів’ян стали Австрія та Італія. Ми з декількох причин (в основному через пристрасну любов до їжі) обрали Італію. А через пристрасну любов до танців і співів – Мадонну-ді-Кампільйо. Тим більше, що нам його рекомендували як молодіжний і веселий лижний курорт. Але про все по порядку.
КАТАЛКА
Сподіваюся, це основна ціль поїздки, тому почнемо зі схилів. Схили в Мадонні пологі: з 60 км трас, більше ніж 50 є синіми або червоними, тому вони ідеально підходять для молодих, але перспективних лижників, які ще тільки відточують свою майстерність. Якщо ж ви вже ас і приїхали за дозою адреналіну, краще шукати більш напружені лижні споти. І ось найгірша новина тієї всієї історії. Готові? В Мадонні цього року практично не випав сніг, є де-не-де і то тонким шаром. «Як же кататися? Каталки немає?» – злякаєтеся ви. Каталка є! Кожного дня після закриття підйомників, кабін та бугелів, а вони працюють із 9.00 до 16.30, траси рясно посипаються снігом із пушок. І його повністю вистачає для катання, хоча, звичайно, емоції не ті ж самі: бракувало романтичних прогулянок під лапатим сніжком.
Засніжені альпійські села – це дуже колоритне видовище, отож перед вибором свого курорту звертайте увагу на прогноз погоди. Хоча треба віддати належне місцевому уряду чи власникам цього скі-резорту (не знаю, яка там форма власності), але щоночі засипати весняні альпійські гори снігом, думаю, задоволення зовсім не з дешевих. Але, з іншої сторони, в регіоні, де у готелях, ресторанах і підйомниках зариті сотні мільйонів євро, вибору мало. Загалом нездорова ситуація складається: в результаті господарювання людини на Землі сталося глобальне потепління, і на планеті кожного року все важче і важче знайти сніг. Людина не розгубилась і, ніби кидаючи новий виклик Землі, навчилася робити його сама. Тепер хід за Матінкою Землею, і щось від самої думки про це мені моторошно.
Що ще сказати вам про схили? Не робіть типової (читай хронічної) помилки нашого туриста – не забувайте цілі поїздки: вставайте рано, лягайте рано і ганяйте цілий день по трасах, а порахувати, що ви наганяли, вам допоможе супер-пупер незамінна для кожного порядного лижника аплікашка на телефон #SkiTracks (безкоштовна або за долар). Вона визначить, скільки ви подолали кілометрів, на який висоті, з якою максимальною швидкістю, – короче, абсолютно все! Для тих, хто приїхав прогресувати чи відкататися наповну, – вона просто знахідка! Мій персональний найкращий результат: максимальна швидкість –63.9 км/год., максимальна дистанція – 44 км. Знаю, що є і крутіші досягнення, знаю, але пишаюся собою! Фіксуйте свої найкращі результати, виставляйте в соцмережі й відмічайте мене! Давайте ставати кращими разом, але пам’ятайте про головне: без шолому на схил ні ногою!
Après ski
Якщо перекласти après-ski з французької, то дослівно воно б звучало як «після лиж». І перш ніж стати всеохоплюючим терміном, яким називають усі види розваг, що їх пропонує лижний курорт (від шопінгу до прогулянок у санчатах, запряжених собаками), apres-ski називався короткий проміжок часу, як правило, між 5 та 7. В цей час замучені лижники (просто на лижах) заїжджали в заклади на самій трасі чи недалеко від неї, щоб випити келих глінтвейну та обмінятися враженнями. З часом кількість келишків тільки збільшувалась, а там, де є попит, є і пропозиція. Одним словом, турбізнес не розгубився, і на трасах, як гриби після дощу, виросли від спеціальних апре-скі павільйонів до цілих клубів просто на схилах, де La fête (фр. «свято») починалося, щоб потім плавно перекинутись у бари і ресторани курорту. Для тих, хто в Інстаграмі, достатньо вбити хештег #LaFolieDouce – і ви зможете подивитись, які апре-скі вечірки закатують у французьких Альпах. В Мадонні, незважаючи на репутацію молодіжного і веселого курорту, все відбувалося скромніше, ніж у Франції. Існували павільйони, де збиралися в основному люди до 30, все це проходило дуже кежуально і демократично, та й взагалі особливою популярністю вони не користувалися.
Ще однією дуже популярною опцією після лиж, звичайно, залишається СПА. В запалі катання хочеш – не хочеш, відчуваєш чи ні, але перемерзаєш, тому добре попаритися (хоча, звичайно, не дуже добредля тих, хто, як і я, любить паритися по-нашому, на серйозних температурах і з віничком). Їхні бані й сауни дуже лайтові, але вони розташовані практично на території кожного готелю.
Далі в списку розваг, звичайно, прогулянка по містечку і шопінг. Є і круті речі, але націнки такі, що якщо це не подарунок, то краще накупити надзвичайних делікатесів (мазанка з трюфелів, прошуто, сири), вин та лікерів, які будуть дивовижно смачним сувеніром для вас і ваших друзів, сім’ї.
Але, якщо всіх цих розваг не хочеться, то знайте: ви в Італії, тут завжди передбачено план Б, який солодко звучить: BEL FAR NIENTE, що з італійської перекладається«радість нічогонероблення»! Ну, чи не прекрасно? Мені здається: тільки нація, яка вміє любити життя, може мати такий вислів.
MANGARE!
Одна порада. Скиньте стільки кг перед поїздкою в Італію, скільки зможете. Потрібно звільнити найбільше місця, щоб більше влізло і не мучила совість. Для мене це найсмачніша кухня в світі! Бурата, піца, морепродукти, паста, різото, сорбети. Ми були колективом, що любить поїсти, а добре поїсти любить ще більше. Ми перепробували практично всі топ 20 ресторанів із TRIpAdvisor, і наш вердикт єдиний: найкращий ресторан у місті – це «AnticoFocolare». Якщо там колись опинитеся, перш за все замовте різото з білими грибами в чаші з пармезану, бурату з томатами, будь-яку піцу (вони всі божественні), а «вишенькою» до вашої трапези стане лимонний сорбет із горілкою. Які напої? Місцеві терентинські вина заслуговують на увагу, а дигестив в Італії очевидний – лімончело чи граппа!
Постскриптум у мене незмінний: я вважаю, що зі знанням англійської мови (яку не знати ох я соромно) та трьома чарівними словами ви можете стати своїм у будь-якій країні. Італійською ці слова звучать Чао!Туттобене?/Прего /Граціє Міллє– Привіт!Як справи?/Будь ласка/Дуже дякую.
Гарної Вам подорожі й пам’ятайте: люди, з якими ви подорожуєте, важливіші за місце, куди ви їдете!
Автор: Валерія Никифорець