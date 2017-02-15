На кордоні з Польщею – черги на 122 авто
На західному кордоні України зафіксували черги на шести пунктах пропуску.
Про це йдеться на сайті Варіанти.
Відтак, станом на 8:00 год. 15 лютого на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Угринів – 18 авто, Грушів – 21 авто, Краковець – 23 авто, Шегині – 24 авто, Рава-Руська – 24 авто, Смільниця – 12 авто.
На інших пунктах пропуску, зокрема в Порубному, Дяково та Косино черг немає.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова у якості експрименту створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС