Уляна Дорош: «Ця війна ще надовго»
Молода, активна та амбітна, з власною думкою та позицією. Займається волонтерством, допомагає військовим і вірить у світле майбутнє нашої країни. Безпосередня, щира та водночас сильна і незалежна 27-річна дружина загиблого Героя АТО Тараса Дороша. Незважаючи на молодий вік, вона вже є лідером фракції партії «Громадянська позиція» у Львівській обласній раді. Колеги відзначають її принциповість і здатність до ефективного ведення політичних дискусій. Вона має чітке розуміння та бачення, яким чином і що потрібно змінити в нашому суспільстві та державі.
- Пані Уляно, Вас вважають одним із найперспективніших молодих політиків Львова. Ви зуміли завоювати довіру у виборців та однопартійців і маєте шанс в найближчому майбутньому вийти на провідний рівень у державній чи міжрегіональній політиці. Чи не боїтеся втратити кредит довіри? І чи почуваєте себе впевнено серед тих, хто в політиці вже давно?
- Серед людей, які в політиці давно, дискомфорту не відчуваю.
Жінкам не притаманно говорити про вік. На свої роки я молодий політик, але досвід за плечима маю чималий. Свої невпевнені кроки в політиці я починала ще зі студентської лави. Перший політичний досвід одержала у партії «УДАР», яка лише почала формувати свій осередок на теренах Львівської області. Нові люди й нове спілкування завжди дають плоди. Була маса ідей, проектів, які ми з юнацьким запалом реалізовували, тому важко сказати, що я новачок у політиці.
Кредит довіри втратити не боюся, якщо ти постійно з людьми, спілкуєшся з ними, йдеш на контакт, знаєш їхні проблеми, це бачать, довіряють політику. На першому місці в мене праця, праця і ще раз наполеглива праця, тому для тих, хто мене обирав, буду робити максимум, щоб в мені не розчарувалися.
- З початку виборів до обласної ради минуло більше року. Чи можете розказати про якісь позитивні зміни і власне про ваш дебют у політиці?
- Я належу до певної категорії людей: коли бачу ціль – жодних перешкод для досягнення немає. За рік часу у ввіреному мені окрузі вдалося поставити дитячі майданчики, зробити освітлення в деяких селах, працювала над проектом перспективного плану територіальних громад Пустомитівського району.
І власне найважливіше – допомога хлопцям, які зараз воюють на сході, та вирішення соціальних питань учасників війни.
З моєї ініціативи та за допомогою медичного центру «NOVO» стартував проект «Любіть жити». В межах цього проекту діти загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні зможуть проходити безкоштовно діагностику на сучасному обладнанні та отримати фахову консультацію спеціалістів.
- Розкажіть про це трохи детальніше. Чи співпрацюєте з якимось фондом?
- Доля так розпорядилася, що війна вже давно стала моєю невід’ємною частиною життя. У Львівській обласній раді є багато депутатів, які теж були на фронті, є волонтери. Голова обласної ради також волонтер, і він підтримав ініціативу при Раді створити «Міжфракційне об’єднання депутатів-учасників АТО та волонтерів», роботу якого я координую. Всі ми стараємося регулярно їздити на схід. Прислухаємося до побажань хлопців і стараємося привозити їм все необхідне. Зараз у зв’язку з поганими погодними умовами виходять з ладу тепловізори, ми намагаємося ці питання вирішувати і по мірі можливості закуповувати нові. Ну і, звичайно, привозимо теплий одяг, продукти. Перемога мусить бути за нами, оскільки у нас живуть такі добрі, щиросердні люди, які ліплять вареники, щоб наші хлопці на передовій відчули тепло та затишок рідного дому.
Окрім допомоги бійцям, робимо акцент і на пропаганду. Налагоджуємо контакт із цивільною владою, на місці загибелі наших хлопців на сході країни встановлюємо пам’ятні хрести.
- Ви вважаєте себе волонтером?
- Так, вважаю, але хотіла б цій справі присвячувати ще більше часу, якого, на жаль, обмаль. Адже в мене є робота в раді, офіційна робота, де я працюю, ще вчуся в аспірантурі на вечірній формі. Але стараюся робити все, що від мене залежить. До роботи залучаю друзів, знайомих, депутатський корпус. Вважаю, що якимось чином долучитися повинен кожен. Головне – робити це від серця. Добро завжди добром вернеться.
- Чи важко розпочинати кар’єру політика одразу з обласної ради, адже ви не були ні в сільській, ні в міській раді?
- Кожна людина після закінчення вузу бачить себе в якійсь сфері діяльності та в напрямку, в якому хоче працювати. Політика в нашій державі асоціюється з корупцією, я завжди хотіла, щоб такого не було, бачила себе в політиці, але, так би мовити, в правильній, де існує контакт між виборцем та політиком.
А стосовно того, чи не було важко, – напевно, ні. Якщо ти чогось хочеш, потрібно йти до своєї мети. Я дійсно не була ні в міській, ні в сільській раді, відповідно, багато чому мені довелось вчитися. Пригадую, як перші наради записувала на диктофон, щоб чогось не пропустити, і вдома ще раз прослуховувала. Все приходить із досвідом. Не соромно чогось не знати, соромно, коли ти не хочеш цьому вчитись.
- Ви розповідали, що неодноразово їздили на схід нашої країни, де триває війна. Розкажіть про свої враження.
- Найважчою для мене стала перша поїздка на схід. Я була на місці, де загинув мій чоловік, де вони дислокувалися з хлопцями — це виявилося надзвичайно боляче.
Взагалі перше враження від Луганщини гнітюче. Родючі землі, які годували країну, перетворилися на чорні поля, на яких вже давно нічого не росте, ями від снарядів, навіть пташки не літають. Інфраструктура зруйнована, будинки розбиті, але де-не-де ми знаходимо людей, які не залишають свого дому і живуть «сьогоднішнім днем» та тішаться тому, що вони просто живі.
Там також є патріоти нашої держави, але бути патріотом на сході значно важче, аніж на заході.
Після першої поїздки почала планувати наступну. Ця війна ще надовго!
І знову волонтерська поїздка на схід туди, де вночі чути свист куль.., де спокій лише сниться.., де на блок-постах зустрічають Героїв у балаклавах із насторогою, а при вигляді відерка вареників і тези: «Ми волонтери зі Львова», — стають наче діти і з усмішкою в очах дякують… Ми їм потрібні, потрібні в доброму слові, потрібні в щирій молитві і в безмежній вірі, що Перемога в ближчому майбутньому за нами.
Такі моменти повинні бути надзвичайно важливими для кожного із нас. Після 3 років війни всі втомилися і розчарувалися, а так не повинно бути, ми маємо стати прикладом для наших Героїв, об’єднавши всі свої сили тут, в тилу…Слава Нашим Найдорожчим Героям!
- Яким реченням можете охарактеризувати слово «політика»?
- По відношенню до себе це працьовитість і наполегливість.
- Розкажіть про ваші плани на 2017 рік.
- В першу чергу це підтримка хлопців, які воюють на сході, та адаптація їх до соціального життя після повернення додому. Робота в окрузі: всі побутові питання. І далі, по мірі надходження проблем, я буду старатись їх вирішувати.
- Трохи відійдемо від робочих тем. Чи відпочивали Ви цього року?
- Цього року мала нагоду побувати в Італії та Німеччині, не знаю, чи можна це назвати відпочинком, чи все-таки робочою поїздкою, адже я їхала як представник від обласної ради. Це був культурний відпочинок, дуже насичений та емоційний. Актори театру з Івано-Франківська та театру Марії Заньковецької презентували нашій діаспорі виставу «Солодка Даруся» за однойменним романом української письменниці Марії Матіос.
- Що читаєте?
- Останні книги, які я прочитала, — це автобіографічні: Віктор Ющенко «Недержавні таємниці» та Леонід Кучма «Україна-не Росія» — дуже цікаві для аналізу. Зараз читаю автобіографічну книгу Хілларі Клінтон «Важкі рішення», мене захоплюють сильні жінки, жінки-політики.
- Про що мріє Уляна Дорош?
- Колись моєю дитячою мрією було попасти в Лапландію до Санта-Клауса. І ми з чоловіком після одруження її здійснили. Це було казково, тим, що ніколи не забудеться. Зараз після того, що сталося в моїй родині, основною опорою для мене є батьки, і я хочу, аби вони не втратили здоров’я. Колись я все сприймала як дане, а коли життя змінюється і перевертається з ніг на голову, ти починаєш все переосмислювати. Я мрію, щоб батьки залишалися зі мною якомога довше. Хочу, щоб пам’ять про таких людей, як мій чоловік, була вічною. Щоб наша країна розвивалась і процвітала. Щоб українці не емігрували, бо там ми ніколи не будемо «своїми». Тепер мрії інші. Ми не можемо нічого змінити в минулому, не знаємо, яке нас очікує майбутнє, але можемо жити щасливо тепер.