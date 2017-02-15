На Берлінале у Німеччині презентують Львівщину
У четвер, 16 лютого, у рамках 67-го міжнародного кінофестивалю Берлінале у столиці Німеччини на українському стенді відбудеться презентація Львівщини, як майданчика для міжнародного кіновиробництва.
Інформує Дивись.info.
Про це повідомили у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації.
У рамках Міжнародного кіноринку представлено український стенд – Ukrainian Film Corner “Ukraine is Your Destination”, де можна буде знайти каталог “Українські фільми 2016-2017”, виданий Асоціацією кіноіндустрії України на замовлення Державного агентства України з питань кіно. Тут зібрана уся інформація про найновіші українські роботи в сфері кіновиробництва.
За словами директора департаменту Поліни Лі, окрім цього, на українському стенді представлено локейшн-гайд Львівщиною, який був виготовлений для кінофестивалю. “Каталог та інші презентаційні матеріали поширюватимуться серед спеціалістів світової кіноіндустрії, що сприятиме промоції українського кіно закордоном”, – зауважила вона.
Слід зауважити, що цієї весни запланований промо-тур Львівщиною для продюсерів фільмів та власників компаній – тих працівників кіноіндустрії, які приймають рішення про вибір локацій для зйомок.
До слова, український стенд на кіноринку 67-го Берлінського кінофестивалю організовується Державним агентством України з питань кіно спільно з Благодійним фондом Ігоря Янковського “Ініціатива заради майбутнього” та ГС “Асоціація кіноіндустрії України”.
Довідково:
Берлінале – це міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших та найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, і щорічно проходить у Берліні (Німеччина). Цьогоріч фестиваль триватиме з 9 до 19 лютого 2017 року. У рамках Берлінале щорічно проводиться Європейський кіноринок, який є одним із найважливіших місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії: виробників, дистрибуторів, покупців, сейлз-агентів, організаторів фестивалів та кіноринків.