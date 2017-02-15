У Львові відбулась акція «Велосипедом на роботу. Зимовий день»
15.02.2017 | Анонси
Львівська асоціація велосипедистів організувала для містян традиційний велосніданок.
Інформує Tvoemisto.tv.
Учасники акції мали на меті показати, що зима не перешкода для їзди на велосипеді. Тут також поділились порадами щодо зимової їзди.
Велосніданок звично розпочинали біля пам’ятника Нептуну, що на площі Ринок. Для велосипедистів організували частування чаєм, кавою та печивом.
Нагадаємо, організатори акції “Велосипедом на роботу”, яка є всесвітньою, пропонують львів’янам на роботу, навчання або у справах їхати на велосипедах. Мешканців просять продемонструвати, що Львів також є велосипедним містом й не відстає за кількістю велосипедистів від решти світу.