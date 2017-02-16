“Ранкова кава ділової жінки” в рамках проекту “Коло Жіночого Лідерства”
Щиро запрошуємо успішних, активних, соціально відповідальних жінок та дівчат взяти участь у першому традиційному сніданку нового 2017 року громадської організації “Ділові Українські Жінки у Львівській області” – “Ранкова кава ділової жінки” в рамках проекту “Коло Жіночого Лідерства”, який відбудеться 23 лютого з 12.00 до 14.30 в Львівському ресторані “LH Bar & Restaurant” що при LH Hotel & SPA пл. Петрушевича,1 Lviv 79005
Ведучою та модератором сніданку виступить- Ірина Снітинська. Засновник АҐРУС, Школа риторики й ораторства Ірини Снітинської, тренер зі спілкування та публічного виступу.
Тема нашого першого сніданку 2017 року :
“Основи Ораторської майстерності та ексклюзивні техніки самопрезентації від Ірини Снітинської “
Щоденно, зустрічаючи людей, ми формуємо у свідомості оточуючих уявлення про себе. “Перше враження добре тобі, коли воно відповідне”, – кажу я. Отож, а чи задумувалися Ви, що і кому розповідати про себе та як себе представляти?
Запрошую поспілкуватися про презентацію себе: про слова, яких варто добирати, і про те, що наше тіло говорить, навіть, якщо ми мовчимо.
Пропонуємо активним та сміливим дівчатам й жінкам взяти участь у традиційному сніданку організації та провести час з користю, обмінятись бізнес-контактами й зарядитись позитивом на робочий день!
Реєстраційний внесок за передоплатою становить 350 грн. У день проведення заходу – 400 грн.
У вартість участі входить смачний і поживний сніданок від ресторану “LH Bar & Restaurant “.
Реєстрація на захід обов”язкова за телефоном:
+38 097 71 184 77-Тетяна, або за посиланням на сайті http://