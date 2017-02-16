Львівська ОДА оголосила конкурс на головного медика області
Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Повідомяє Гал-info.
Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Документи необхідно подати до 18:00 14 березня.
Конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації відбудеться 16 березня 2017 року о 10:00 за адресою: вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.
Детальнішу інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби за посиланням.