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У Львові розробили стратегію розвитку театрів

16.02.2017 | Новини

У Львівській облдержадміністрації відбудеться презентація стратегії розвитку театрів Львівщини на 2017 рік.

Як повідомляє Status quo – Львів.

Захід планується у п’ятницю, 17 лютого. Початок – об 11:00  у приміщенні Львівської ОДА (каб. 257).

Презентувати нове бачення розвитку львівських театрів будуть заступник голови облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук та директор департаменту з питань культури, національностей та релігій ОДА  Христина Береговська. Запрошені також керівники установ культури.

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