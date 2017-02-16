У Львові розробили стратегію розвитку театрів
16.02.2017 | Новини
У Львівській облдержадміністрації відбудеться презентація стратегії розвитку театрів Львівщини на 2017 рік.
Як повідомляє Status quo – Львів.
Захід планується у п’ятницю, 17 лютого. Початок – об 11:00 у приміщенні Львівської ОДА (каб. 257).
Презентувати нове бачення розвитку львівських театрів будуть заступник голови облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук та директор департаменту з питань культури, національностей та релігій ОДА Христина Береговська. Запрошені також керівники установ культури.