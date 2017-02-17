На Львівщині інвестор планує збудувати індустріальний парк
На території Львівської області інвестори мають намір збудувати індустріальний парк. Проект планують реалізувати на землях промисловості площею близько 20 гектарів. Про це йшлось 10 лютого на зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки із директором ТзОВ “НІСА Девелопмент” Тарасом Ястремським .
Повідомляє Lviv.tv.
Представник компанії висловив ініціативу будівництва індустріального парку та зобов’язався залучити відповідні фінансові та матеріально-технічні ресурси. У підтвердження своїх намірів потенційний інвестор представив ескіз генерального плану виробничо-логістичного комплексу на земельній ділянці площею у 20 га у одному із районів Львівщини. Також він повідомив, що на сьогодні вже тривають переговори із місцевими органами самоврядування про надання цих земель в оренду.
У розмові Олег Синютка наголосив, що компанія, як і усі інвестори на Львівщині, отримає максимальне сприяння для успішної реалізації згаданого проекту. “Львівщина сьогодні є дуже перспективним регіоном. Підтвердженням цього є значна зацікавленість інвесторів, а також відкриття нових потужностей відомих світових компаній на території області”, – зазначив голова ОДА.
Сторони домовились напрацювати детальну дорожню карту, де будуть відображені чіткі кроки для створення індустріального парку. Підтримку та супровід проекту надаватиме управління інвестиційної політики ОДА.