Львів’ян запрошують на благодійну чайну церемонію
У Львові креативними методами збирають кошти для продовження робіт в дитячому відділенні обласної психіатричної лікарні.
Інформує Tvoemisto.tv.
Львів’янам пропонують доєднатися до доброчинної ініціативи «Розфарбуй лікарню».
«19-го лютого ми проведемо невеличку надихаючу екскурсію центральною частиною Львова, яка завершиться китайською чайною церемонією, на якій буде дегустація чаю», – інформують організатори. Зібрані кошти скерують на продовження робіт в дитячому відділенні львівської обласної психіатричної лікарні.
Внесок: 150,00 грн з особи.
Телефон для довідок та реєстрації: 067 011 11 05.
«Зустрічаємось біля Каплиці Боїмів о 13:00 год. Спочатку Соломія Трильовська вам розповість кілька надихаючих історій про Львів, а потім буде чайна церемонія, яка відкриє перед вами нові смаки та нові знання», – заохочують львів’ян організатори благодійної акції.