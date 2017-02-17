У січні на «Гарячу лінію міста» надійшло понад 7 тис. звернень
17.02.2017 | Новини
“Гаряча лінія міста” – міська багатоканальна телефонна служба, зателефонувавши на яку, мешканець може отримати потрібну консультацію
Повідомляє Depo.Львів.
У кол-центр “Гаряча лінія міста” у січні надійшло 7673 телефонних звернень від мешканців міста. Це майже на 2 тис. більше, ніж за січень минулого року (5742 звернень). Найчастіше мешканці звертаються з питань житлового господарства та сміття.
“Гаряча лінія міста” – міська багатоканальна телефонна служба, зателефонувавши на яку, мешканець може отримати потрібну консультацію і швидке реагування на свої скарги, проблеми чи зауваження цілодобово і без вихідних. Кол-центр має прямий контакт зі всіма службами міста та зворотній зв’язок з мешканцями.