У Львові відкриється виставка австралійських художників «Старі майстри»
17 лютого у галереї «Дзиґа» відбудеться офіційне відкриття виставки про знамениті твори австралійських корінних художників під назвою «Старі майстри».
Інформує Дивись.info.
«Старі Майстри – видатні австралійські художники, що малювали на корі» – виставка знаменитих творів деяких з найкращих австралійських корінних художників ХХ століття. Малювання на корі є однією з видатних традицій світового мистецтва, яке практикували аборигенні художники Арнемленда (північна територія Австралії) упродовж тисячоліть, повідомляють у прес-службі Львівської облради.
Після відкриття у 2014 році та успішного туру австралійської флейтистки Ани де ла Вега у жовтні 2016 року, Посольство Австралії в Україні вдруге презентує культурну програму у Львові. Виставка є частиною програми 2017 року на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Австралією і Україною, а також відзначення 70 років українського поселення в Австралії.
«Оригінальна виставка малюнків на корі відкрилася в Канберрі кілька років тому. Оскільки не всі можуть приїхати до далекої Австралії, Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії та Національний музей Австралії розробили пересувну виставку репродукцій, які подорожують по всьому світу, щоб показати це чудове мистецтво для широкої аудиторії. Ми дуже раді представити українцям колекцію дивовижних, приголомшливих зображень – прикладів традиційного виду мистецтва, створеного однією з найстаріших культур у світі», – говорить Брюс Едвардс, Тимчасовий повірений у справах Посольства Австралії.
Виставка експонуватиметься у галереї «Дзиґа» (м. Львів, вул. Вірменська, 35) із п’ятниці 17 лютого до п’ятниці 3 березня.
Офіційне відкриття відбудеться 17 лютого о 17.00.
Виставка буде відкрита для громадськості щоденно. Вхід вільний.