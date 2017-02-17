Найкращі кульовики України з`їхались до Львова
У рамках національної першості з кульової стрільби до Львова вдруге з`їхалось 272 спортсменів зі всієї України. Це, так звана, генеральна репетиція перед Чемпіонатом Європи, який відбудеться вже наприкінці лютого у Словенії.
Інформує Zaxid.net.
Другий змагальний день вітчизняного чемпіонату розкидав спортсменів по різних тирах. Кульовики повинні були виконати різні вправи, такі як: стрільба з пістолета (60 пострілів) на 10 метрів, стрільба на 50 метрів із гвинтівки, на 25 метрів серед жінок і стрільба по рухомій мішені.
Остання вправа вимагає неабиякої концентрації.
«Ти на міліметр руку, чи прямо, чи до себе поставиш і стрільба поміняється. І так само у всьому своєму тілі. Ти перенапружиш руку – стрільба поміняється», – пояснює спортсмен Денис Баблюк.
На відміну від мисливців за рухомою мішенню, які думають над тим, аби не смикнулась рука, пістолетники очищують голову від будь-яких думок.
Зі своїми 60 пострілами швидко впорався Павло Коростильов. Чемпіон світу 2014 року готується підкорити Європу, а суперництва на вітчизняних змаганнях не відчуває.
«В Україні в мене немає конкурентів. Тому що всі — знайомі, зі всіма добре дружу. Ну, яка тут конкуренція може бути. Боремося так — приколюємося один з одного: ха-ха, я більше попав, ха-ха – ти там погано відстріляв. Ну таке», – зізнається Коростильов.
Ту ж вправу виконує його партнер по збірній Олег Омельчук. Це вже другий норматив, який володар Кубка світу виконує на чемпіонаті України. Попереду ще стрільба з малокаліберної зброї на 50 метрів. А все, аби на Європейській першості перемогти себе.
«В нас індивідуальний вид спорту. Суперники – ми самі. Ми самі з собою змагаємося. Спортсмени, які їдуть на чемпіонат Європи, на тренуваннях і взагалі показують високі результати. Кожен може перемогти. Хто приїде туди, краще налаштується, зосередиться – той і переможе», – впевнений Омельчук.
Чемпіонату України триватиме до 20 лютого. А вже на змагання до Європи у складі збірної України поїдуть 34 куловики.