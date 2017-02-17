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У музеї знайшли сховану фреску

17.02.2017 | Новини

У Львові зайшли фрески, зроблені капеланом УПА Рафаїлом Хомином.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Їх знайшли в каплиці монахів-студитів на території музею народної архітектури і побуту “Шевченківський гай”. Зараз це приміщення займає адміністрація.

В 1948 один монах сховав в келії ікону. Вона стала ескізом для композиції фрески.

“Це – фреска. Техніка виконання по свіжому тиньку вапняними фарбами з фрагментами. Фреска у задовільному стані – знизу шар автентичного живопису, у 40-х роках його перемалювали зеленою фарбою, далі поверх зроблена затирка, у 70-і знову замальовано. Тут був зал засідань”, – говорить реставратор Микола Толочко.

Зараз реставратори відкривають усі стіни каплиці. Їх планують відкрити для відвідувачів.

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