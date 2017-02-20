З початку року стартувала кампанія декларування – 2017
20.02.2017 | Анонси
Підсумовуючи результати роботи з надходжень до бюджетів усіх рівнів, Олена Парубій зазначила, що за січень 2017 року до Зведеного бюджету зібрано податків 287,1 млн.грн., що на 53,7 відс., або на 100,3 мільйонів гривень більше за минулорічний показник. Вона поінформувала, що у січні 2017 року Галицькою ОДПІ забезпечено збір коштів до загального фонду Державного бюджету в сумі 151,0 млн. гривень. Доведені прогнозні показники виконано на 110,7 відсотків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 57,7 відсотка.
Інформує Вголос.
Найбільші надходження в розрізі податків склали:
- податку на додану вартість – 59,4 млн. грн.;
- податку на прибуток – 2,7 млн. грн.;
- військового збору – 13,0 млн. грн.;
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – 45,6 млн.гривень.
До Місцевого бюджету у січні 2017 року надійшло 136,0 млн.грн., доведене завдання перевиконано на 26,1 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 49,4 відс., або надійшло на 44,9 млн.гривень більше.
Найбільші надходження в розрізі податків склали:
- податку на доходи фізичних осіб – 97,6 млн. грн.;
- єдиний податок – 23,0 млн. грн.;
- плата за землю – 10,6 млн. грн.;
- акцизного податку – 24,0 млн. грн.
У січні 2017 року платниками податків Галицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області сплачено 171,2 млн.грн. єдиного внеску. Прогнозні показники перевиконано на 30,0 млн. грн., або на 21,2 відсотка. Також Олена Парубій нагадала, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.
Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;
- при отриманні іноземних доходів;
- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.
Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ);
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 ПКУ.
Начальник інспекції нагадала, що відповідно до пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація) подається за вибором платника податків, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п.49.5 ст.49 ПКУ). Крім того зазначила, що обов’язок щодо заповнення та подання Декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:
- батьків (усиновителів), опікуна або піклувальника – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
- спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) – щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
- державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.
Всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації можна отримати у Центрі обслуговування платників ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35. матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС у банері «Декларування доходів громадян».
Також Олена Парубій нагадала, що відповідно до ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3 200 гривень.
Забезпечення вимог законодавства з питань підвищення мінімальної зарплати
У Галицькій ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області систематично проводяться зустрічі із найбільшими платниками податків району. На одній із них начальник Галицької ОДПІ Олена Володимирівна Парубій зазначила, що мінімальна заробітна плата – це гарантований державою розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. До 2017 року мінімальна заробітна плата визначала мінімальний посадовий оклад, який був обов’язковим на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
З 01.01.2017 року мінімальний посадовий оклад за некваліфіковану працю встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатного населення, тобто 1600 грн. Проте, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці повинен бути не нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, тобто не менше ніж 3200 грн. Тож, відтепер скасовано норми, згідно яких до мінімальної заробітної плати не входили доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Таким чином, якщо працівнику за повністю відпрацьований місяць нараховано менш ніж 3200 грн., потрібно проводити доплату до рівня мінімальної зарплати. Статтею 3-1 Закону № 108/95-ВР передбачено, що доплату потрібно виплачувати щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Олена Парубій інформувала, що Законом України від 06.12.2016 №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», внесено зміни до ст.265 Кодексу Законів про працю України, яким збільшено фінансову відповідальність суб’єкта господарювання за:
- не допуск до проведення перевірки, якщо предметом такої перевірки є питання фактичного допуску до роботи осіб без укладання трудового договору або з оформленням такої особи на неповний робочий день, якщо насправді вона працює повний робочий день – 100 мінімальних заробітних плат (320 000 гривень);
- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. Виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄВ та ПДФО. Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві – 30 мінімальних заробітних плат (96 000 гривень);
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, а також встановлених законом гарантій і пільг військовослужбовцям – 10 мінімальних заробітних плат (32 000 гривень);
- несвоєчасна або неповна виплата заробітної плати. Не допуск до проведення перевірки контролюючих органів з питань додержання законодавства про працю – 3 мінімальних заробітних плат (9 600 гривень).
Виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску – обов’язок кожного працедавця!
У Галицькій ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбулася зустріч заступника начальника – начальника Сихівського відділення Галицької ОДПІ Ігоря Лазорка із платниками податків на тему: «Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3200 гривень».
Ігор Лазорко інформував, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний внесок.
Роботодавець зобов’язаний:
- оформити працівника на роботі у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції;
- забезпечити достовірний облік виконаної працівником роботи;
- виплачувати заробітну плату працівникам регулярно не рідше двох разів на місяць.
Легалізація заробітної плати сьогодні актуальна з двох причин:
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у т.ч. до Пенсійного фонду України;
- соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.
На сьогодні мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 15 років.
Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з 1 січня 2017 року сплачена сума ЄВ повинна бути не менше ніж 704 грн. (3200 грн. (мінімальна зарплата) х 22% (розмір ЄВ)).
Якщо працівник отримує зарплату в «конверті» і роботодавець не сплачує із його зарплати ЄВ, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, у зв’язку з чим розмір пенсії буде меншим.
Кожен найманий працівник має можливість контролювати нарахування йому заробітної плати зареєструвавшись на Веб-порталі Пенсійного фонду України та щомісячно перевіряти з якої заробітної плати сплачено ЄВ, яку тривалість страхового стажу йому зараховано. Таку інформацію він може отримати і безпосередньо в органах Пенсійного фонду України.
Слід пам’ятати, що повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску – обов’язок кожного працедавця щодо забезпечення соціального захисту своїх працівників.
Також Ігор Лазорко повідомив про те, що у 2017 році суттєво посилилася відповідальність за порушення законодавства про працю:
- у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені фінансові санкції у розмірі 32 0000 гривень.
У 2017 році суттєво посилилася відповідальність за порушення законодавства про працю
Про це поінформував заступник начальника – начальник Сихівського відділення Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Ігор Лазорко під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Ігор Лазорко нагадав, що з 1 січня 2017 року статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3200 гривень. Зазначив, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Наголосив, що отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:
• права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;
• права на оплату листка непрацездатності;
• права не працювати у вихідний чи святковий день;
• права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;
• права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;
• права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;
• права на допомогу у разі отримання травми на виробництві тощо
Ігор Лазорко повідомив про те, що у 2017 році суттєво посилилася відповідальність за порушення законодавства про працю:
- у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені фінансові санкції у розмірі 32 0000 гривень.
Крім того, заступник начальника – начальник Сихівського відділення Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Ігор Лазорко під час брифінгу для представників засобів масової інформації поінформував, що за січень 2017 року до Зведеного бюджету зібрано податків 130,6 млн.грн., що на 95,0 відс., або на 63,6 млн. гривень більше за минулорічний показник.
Станом на 01.02.2017 року Сихівським відділенням Галицької ОДПІ забезпечено збір коштів до Державного бюджету в сумі 79,2 млн. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 131,9 відс., або надійшло на 45,1 млн.гривень більше.
До Місцевого бюджету за січень 2017 року надійшло 51,4 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 56,6 відс., або надійшло на 18,6 млн.грн. більше.
Також, за січень 2017 року платниками податків Сихівського відділення Галицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області сплачено 30,7 млн.грн. єдиного внеску.
Крім того нагадав, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року. Всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації можна отримати у Центрі обслуговування платників ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35 (зал. №3). Матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС у банері «Декларування доходів громадян».
Нарахування та сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Галицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч «за круглим столом» в.о.начальника інспекції Романа Дидимуса, начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Лілії Зубейко із суб’єктами господарювання на тему «Основні зміни, які внесено до Податкового кодексу України Законом України від 21.12.2016 №1797-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Кампанія декларування – 2017».
Розглядались питання застосування положень Податкового кодексу України у зв’язку зі змінами, що запрацювали з 1 січня поточного року. Особливу увагу зосереджено на місцевих податках і зборах, зокрема платі за землю, податку на нерухоме майно, акцизному та єдиному податках. Обговорено актуальні питання виплати мінімальної заробітної плати, гарантій її забезпечення, відповідальності за порушення трудового законодавства.
Начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Лілія Зубейко детально зупинилась на питанні оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.
Зазначила, що згідно з п.п.266.4.1 Податкового кодексу України, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
Інформувала про те, що ухвалою Львівської міської ради від 09.02.2017 року №1469 внесено зміни до ухвали міської ради від 14.07.2011 №664 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
У цій ухвалі зазначено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі:
- для квартири/квартир – 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати.
- для житлового будинку/будинків – 1 відсоток мінімальної заробітної плати.
Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати.
Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються в залежності від зони розташування цих об’єктів нерухомості.
Зони розташування об’єктів нежитлової нерухомості визначаються у таких межах:
- перша зона – центральна;
- друга зона – середня;
- третя зона – периферійна.
Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у таких розмірах:
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані у межах першої зони – 1,25 відсотка мінімальної заробітної плати.
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані у межах другої зони – 1,0 відсоток мінімальної заробітної плати.
- для об’єктів нежитлової нерухомості, розташованих у межах третьої зони – 0,75 відсотка мінімальної заробітної плати.
Л.Зубейко повідомила про термін сплати податку. Так, податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачують фізичні особи протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
Також присутніх поінформували про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році, зазначивши, що подати декларацію про майновий стан і доходи можна скориставшись електронним сервісом «Електронний кабінет платника», який розміщений на веб – порталі ДФС України.
На завершення зустрічі Роман Дидимус подякував усім присутнім за плідну співпрацю, підкресливши, що налагодження партнерських відносин з платниками податків є одним із пріоритетів у роботі податкової інспекції.
Дотримання норм законодавства з підвищення рівня виплати заробітної плати – на засіданні робочої групи
Працівники податкових органів здійснюють упереджувальні заходи серед суб’єктів господарювання, які затримують виплату заробітної плати або виплачують її нижче встановленого законодавством мінімуму. Для цього керівників підприємств та підприємців запрошують на засідання робочої групи, на яких вивчаються причини, що створюють передумови для мінімізації заробітної плати та зменшення платежів до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податку із заробітної плати.
У даному напрямку фахівці Галицької ОДПІ тісно співпрацюють з Галицькою районною адміністрацією. Так днями відбулось чергове засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати за участі керівників територіальних органів виконавчої влади із платниками податків.
Під час комісії заступник начальника управління – начальника відділу адміністрування податків з громадян, майнових податків і зборів з фізичних осіб Юрій Павелко наголосив керівникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам-підприємцям на обов’язковому оформленні трудових відносин із найманими працівниками, на недопущенні виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень.
Також Ю.Павелко поінформував, що з 1 січня 2017 року статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3200 гривень.
Звернув увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Наголосив, що отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:
• права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;
• права на оплату листка непрацездатності;
• права не працювати у вихідний чи святковий день;
• права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;
• права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;
• права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;
• права на допомогу у разі отримання травми на виробництві тощо
Юрій Павелко повідомив про те, що у 2017 році суттєво посилилася відповідальність за порушення законодавства про працю:
- у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені фінансові санкції у розмірі 32 0000 гривень.