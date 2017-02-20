У Львові відбудеться благодійний концерт на підтримку онкохворих дітей
У Львівській міській раді відбулась прес-конференція, присвячена проведенню концерту «Kids Sing Beatles» («Діти співають «Бітлз»).
Учасники прес-конференції були: Роман Грицевич, депутат Львівської міської ради, громадський діяч; Володимир Кудовба – Заслужений артист України, Уляна Пастернак – художній керівник мистецького центру «Фора»; Тарас Терлецький – композитор-оранжувальник.
Інформує Дивись.info.
Зі слів керівника проекту Володимира Кудовби, це спільний проект мистецького Центру «Фора» та Львівської філармонії.
«Вперше діти співатимуть відомі на весь світ пісні «Бітлз» у супроводі симфонічного оркестру “Inso-Lviv”. Підготовка тривала більше півроку. Вперше я почув в Англії, як співає дитячий хоровий колектив пісні «Бітлз», коли був на гастролях з «Орфеєм». Це мене настільки вразило, що захотілось повторити подібне і у нас. Аранжування робили відомі музиканти – Олександр Личенко і Тарас Терлецький».
Як зазначив депутат ЛМР Роман Грицевич, це не перша акція мистецького центру «Фора», спрямована на підтримку дітей, хворих на лейкемію.
«Мистецький центр «Фора» завжди готує якісну мистецьку програму, при цьому не забуваючи про благодійність. Частина коштів від концерту буде перерахована у благодійний фонд “Порятунок дитини з лейкемією”. Моя мета, як громадського діяча, підтримати таку ініціативу, щоб привернути увагу громадськості до цієї болючої проблеми».
Композитор-оранжувальник Тарас Терлецький розповів, що особливістю концерту є наявність незвичного для Львова складу симфонічного оркестру, в якому присутня рок-ритм група.
«Вражає те, що діти – це маленькі діаманти, які показують себе на високому рівні. Це такий собі досить хоробрий експеримент, тому певний успіх йому можна пророкувати. Ці діти роблять всім знані хіти новими, свіжими».
Уляна Пастернак, художній керівник мистецького центру «Фора», повідомила, що під час заходу відбудеться аукціон виробів хендмею. Виручені кошти також перерахують у благодійний фонд.
Додамо, що концерт «Kids Sing Beatles» відбудеться 5 березня 2017 року о 18:00 у Львівській обласній філармонії.