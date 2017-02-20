ВИВЧАЙТЕ МАТЧАСТИНУ
«Як засвідчила практика, для початку непогано було би ознайомитися з теорією». Ця повсякденна фраза цілком могла би стати певним орієнтиром для тих, хто збирається вступити у «цивільний шлюб».
Адже багато хто думає, що так званий «цивільний шлюб» не спричиняє будь-яких наслідків, у тому числі і в правовому плані. Тому вважають, що це чудовий спосіб перевірити свої почуття або ж переступити на наступну сходинку дорослого життя, вирвавшись з-під батьківської опіки (такий підхід властивий для молодого покоління), а деякі просто хочуть хоч якоюсь мірою надати видимість дорослого життя, зміст якої полягає саме у створенні сім’ї, нехай не по-справжньому, але все одно сім’я. І ще багато існує причин і мотивів, у кожного вони свої. Але є дещо, що все це може об’єднати. У своїй більшості це тверде переконання у тому, що в «цивільному шлюбі» ні за що не настає відповідальність. Але людям властиво помилятися, адже люди – всього лише люди. І ось коли настає день, який ніхто не планував, з усіма випливаючими, як мовиться (хоча саме своїми діями двоє запустили програму тих наслідків, які настають), на поверхню намагається вирватися голос розуму. Як правило, цей голос здатен видати відразу чітко сформульовані речення, наприклад такі (якщо йдеться про дівчину): «Ну чим я думала, коли погоджувалася?» чи «Ну ось, я так і знала! Всі вони такі!» А може бути і таке: «За що мені все це?» Знайомі фрази?
Та ні за що! А швидше «навіщо?» На мій погляд, правильніше ставити саме це питання. І шукати відповідь всередині себе замість того, щоб стригти всіх під одну гребінку. Ви не забули, що вам усього лише запропонували жити разом? А ви, з доброї волі і без примусу, погодились. І якщо вже говорити начистоту, то багато хто з дівчат, почувши подібну пропозицію, вважають, що їх уже покликали заміж. Вони готові самі себе вводити в оману і також легко погоджуються на підміну понять, представляючи оточенню свого чоловіка в якості… А в якості кого, власне? Друг, друга половинка, коханий чоловік чи просто співмешканець? Бідні дівчата у момент знайомства свого коханого з родичами і знайомими відчувають колосальний стрес. Вони б і раді представити молодого чоловіка в якості нареченого, але ж заміж-то ніхто не кликав… І вони прекрасно розуміють, що означає засудливий погляд батька, і їм достеменно відомо, що думає мама з приводу такої «другої половинки», я вже не кажу про більш старше покоління дідусів і бабусь – їм взагалі це невтямки.
І схильні дівчата придумувати виправдання собі й своєму коханому, мовляв, на ноги встати треба, придивитися один до одного і решта, що спаде на думку. А деякі, як це не дивно, таким ось чином виявляється намагаються отримати досвід сімейного життя, мотивуючи це тим, що коли настане час виходити заміж, вони вже будуть готові.
Але кожен вибирає у своє виправдання те, що вибирає.
Однак і не позбавлена здорового глузду думка тих, хто проживає у «цивільному шлюбі», стосовно того, що ніякий «штамп» не врятує від розлучення. Якщо відносини у сім’ї «тріщать скрізь», то чорнильний відбиток печатки у паспорті, як це було раніше, а зараз лише свідоцтво про шлюб, не стане рятівним колом для сім’ї. Якщо нема збігу інтересів і загальних цілей, то, як мовиться, пиши пропало. Але ж це твердження певною мірою можна віднести і до тих, хто співмешкає (таке ось непривабливе слово, однак яке повністю відображає суть).
Багатьох, хто наважується жити без реєстрації шлюбу, відрізняє перш за все впевненість. Інколи ця впевненість здатна навіть перерости у деяке протиставлення себе суспільним підвалинам, моралі, врешті-решт традиціям, які склалися. Однак навіть настільки впевнені у собі й своїх відносинах люди в глибині душі можуть відчувати певну невпевненість, наприклад у своєму партнері або завтрашньому дні. І це стосується насамперед жінок. Чому це відбувається? На мій погляд, відповідь проста. Жінка, як я вже писала, наважуючись на спільне проживання з чоловіком, вже вважає, що вона майже замужем, на відміну від чоловіка, який, за рідкісним виключенням, себе вважає неодруженим. Але коли жінку доволі тривалий час заміж «не кличуть», а комфортний побут-доступний секс уже став звичкою, вона починає турбуватися про стабільність завтрашнього дня, про захист її прав і прав її дітей. І, що б там не говорили, саме в офіційному шлюбі жінка може розраховувати на все вищезазначене, включаючи захист майнових прав, чого не скажеш про шлюб «цивільний».
Згадую одну сумну історію, коли після кількох разом прожитих років жінка завагітніла і була впевнена, що вже зараз точно їй зроблять пропозицію. Але не склалося. Чоловік надягнув їй на палець заповітну каблучку, але якось так крадькома і зі словами про те, що ось хотіла каблучку — вона у тебе є. І навіть вечеря зі свічками не змогла згладити штучність моменту.
Жінка розстроїлася, розплакалася, і вони посварилися. Він пішов. За добу пролунав телефонний дзвінок і незнайомий голос повідомив, що чоловіка збила машина. Він пішов назавжди.
Вона не вважалася офіційною дружиною, тому не могла зайняти місце у першій черзі спадкоємців. Місце у цій черзі за обставин, що склалися, було зарезервоване тільки на двох. Ними стали батьки її чоловіка. Натомість їй було відведене місце лише у четвертій черзі. Майном, яке переходило за спадком, стала квартира, де проживали він і вона. Після закінчення 6 місяців нотаріус оформив свідоцтво про вступ у спадок і батьки її чоловіка зареєстрували право власності на квартиру за собою. Жінка ж, виявившись не на маленькому терміні, вимушена була з’їхати і влаштовувати своє життя заново.
Що ж, фінал цієї історії міг би стати і іншим для жінки, більш позитивним. Але мати її чоловіка так і не прийняла її й, за великим рахунком, диктувала сину, що йому робити. Натомість він, у свою чергу, не хотів засмучувати свою маму, тому так і не наважився одружитися на тій, із ким прожив кілька років. Та й до всього ще його мама висловилася з приводу дитини, яку жінка носила під серцем. Мама висунула припущення, що ця дитина може бути і не від її сина…
Мораль сьогоднішньої історії проста – робіть кожен свій крок усвідомлено і якщо вас не запрошують в офіційний шлюб, задумайтеся про свою роль у цих відносинах. Можливо, час поставити «фільм» на паузу?
Автор: Наталія Горбаль