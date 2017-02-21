На Львівщині захищають права дітей
21.02.2017 | Новини
17 лютого, заступник голови райдержадміністрації П.Стахів провів засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Інформує Новини міста Лева.
Комісія розглянула наступні питання: про призначення опікуна над малолітньою дитиною; про надання згоди на позбавлення батьківських прав батьків щодо їх неповнолітніх дітей; про визначення порядку участі батьків у вихованні неповнолітніх дітей; про зняття обов’язків піклувальника над неповнолітньою дитиною; про надання згоди на дарування земельних ділянок та житлових будинків, в яких зареєстровані та проживають неповнолітні діти.