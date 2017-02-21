Садовий назвав дату появи Uber у Львові
21.02.2017 | Новини
Uber розпочне роботу у Львові 23 лютого.
Як повідомляє Depo.Львів.
Мер Львова Андрій Садовий заявляє про початок роботи міжнародного сервісу пасажирських автоперевезень Uber у Львові з 23 лютого 2017 року.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Коментуючи роботу сервісу “Яндекс. Таксі” у Львові, мер зазначив, що незабаром на ринку таксомоторних перевезень Львова з’явиться ще один гравець.
“Зокрема, у четвер у Львові стартує Uber. Вибір за вами. Є ціна, є якість, а є внутрішня позиція”, – підкреслив Садовий.
Він не уточнивши інформацію щодо того, за якими правилами й тарифними планами працюватиме сервіс Uber у Львові.
Наприкінці червня 2016 року Uber розпочав роботу в Україні.