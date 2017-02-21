На Львівщині реалізували більше 60 молодіжних проектів
Основними завданнями програми “Молодь Львівщини” на 2016-2020 роки є національно-патріотичне виховання дітей та молоді.
Як повідомляє Depo.Львів.
У 2016 році на території області, у межах програми “Молодь Львівщини”, реалізували 62 молодіжних проекти. Про це під час звіту розповіла в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк.
Загалом на фінансування програми “Молодь Львівщини” минулого року виділили 1 млн 235 тис грн, з них 590 тис грн – на підтримку на конкурсних засадах проектів і заходів, розроблених громадськими організаціями, 645 тис грн – на реалізацію централізованих проектів та заходів.
За словами Ольги Березюк, серед знакових заходів – молодіжний проект “Ідея змінює країну”, у рамках якого провели 35 тренінгів із майже 1000 учасників. Також з нагоди відзначення в Україні Дня молоді у дворику облдержадміністрації провели молодіжну зустріч “Територія молоді” за участі представників молодіжних громадських об’єднань Львівщини.
Зазначимо, що основними завданнями програми “Молодь Львівщини” на 2016-2020 роки є національно-патріотичне виховання дітей та молоді, організаційне та ресурсне забезпечення діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне співтовариство, розвиток неформальної освіти тощо.